4 kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già, phụ nữ U40-50 cứ 'cắt đi đừng sợ'

Phụ nữ U50 không cần phải đi đâu tìm, dưới đây là 4 kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già, cứ cắt là trẻ trung, tươi tắn hết nấc.
Tóc dài uốn đuôi đẹp
Uốn đuôi là một trong những kiểu tóc tạo nên sự trẻ trung, do đó, quý cô U40-50 cứ vô tư cắt mà không sợ bị già. Hơn thế, kiểu tóc này giúp phụ nữ trưởng thành thêm phần quyến rũ và chín chắn.
Dưới đây là một vài gợi ý về tóc dài uốn đuôi bạn có thể tham khảo.
Tóc uốn gợn sóng đẹp
Bắt đầu xuất hiện từ thập niên 80, đến nay kiểu tóc uốn gợn sóng này trở nên mềm mại, ít xoăn và được tạo nếp bồng bềnh hơn. Do đó, kiểu tóc này giúp phụ nữ trưởng thành trông dịu dàng, đằm thắm và không bị già.
Tóc xoăn nhẹ đẹp
Không đỏng đảnh như kiểu uốn đuôi và gợi cảm như uốn gợn sóng, tóc xoăn nhẹ mang vẻ tinh khôi, phóng khoáng vô cùng tự nhiên của phụ nữ. Đây cũng là kiểu tóc giúp phụ nữ trung niên trở nên trẻ trung, dịu dàng hơn.
Tóc uốn cụp đuôi đẹp
Tóc uốn cụp đuôi không chỉ giúp phụ nữ U40 trở nên trẻ trung mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi. Kiểu tóc này chỉ uốn lọn, hoặc uốn cúp phần đuôi, phần phía trên được duỗi thẳng và bấm phồng chân tạo độ bồng bềnh.
Mong rằng, những kiểu tóc uốn đẹp, trẻ trung mà không bị già trên sẽ giúp các quý cô U40-50 có một diện mạo mới đón năm mới 2018 sắp đến.