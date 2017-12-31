4 kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già, phụ nữ U40-50 cứ 'cắt đi đừng sợ'

Dưới đây là những kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già phụ nữ U40-50 nên cắt ngay đón Tết 2018 sắp đến.

Phụ nữ U50 không cần phải đi đâu tìm, dưới đây là 4 kiểu tóc uốn đẹp mà không bị già, cứ cắt là trẻ trung, tươi tắn hết nấc. Tóc dài uốn đuôi đẹp Uốn đuôi là một trong những kiểu tóc tạo nên sự trẻ trung, do đó, quý cô U40-50 cứ vô tư cắt mà không sợ bị già. Hơn thế, kiểu tóc này giúp phụ nữ trưởng thành thêm phần quyến rũ và chín chắn.

Dưới đây là một vài gợi ý về tóc dài uốn đuôi bạn có thể tham khảo. Tóc dài uốn đuôi được xem là kiểu đẹp nhất hiện nay, vì vẫn giữ được mái tóc dài thướt tha vừa đạt độ uyển chuyển, mềm mại - Ảnh: Internet Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần uốn nhẹ phần đuôi, xõa tóc tự nhiên, bạn đã sở hữu phong cách vô cùng tuyệt vời và xinh xắn - Ảnh: Internet Có thể chọn uốn đuôi dạng gợn sóng hay uốn cúp, uốn lọn đều được, tất cả đều giúp phụ nữ U40-50 trở nên trẻ trung hơn - Ảnh: Internet Nhuộm mái tóc uốn đuôi bồng bềnh thành màu nâu sáng tạo nên vẻ khỏe khắn, thời thượng cho quý cô U40-50 - Ảnh: Internet Tóc uốn gợn sóng đẹp Bắt đầu xuất hiện từ thập niên 80, đến nay kiểu tóc uốn gợn sóng này trở nên mềm mại, ít xoăn và được tạo nếp bồng bềnh hơn. Do đó, kiểu tóc này giúp phụ nữ trưởng thành trông dịu dàng, đằm thắm và không bị già.

Tóc uốn gợn sóng được xem là xu hướng hot nhất hiện nay, kiểu tóc này không khiến người cắt già đi mà ngược lại tạo sự trẻ trung, xinh xắn - Ảnh: Internet Với kiểu tóc uốn gợn sóng này, bạn sẽ không sợ bị già hơn tuổi - Ảnh: Internet Tóc dài cắt tầng, uốn gợn sóng, nhuộm màu nâu bạc vô cùng cá tính. Màu tóc này khá trầm, nên quý cô U40 cứ vô tư diện. Hơn nữa, khi kết hợp với mái rẽ ngôi, kiểu tóc này càng đẹp và quyến rũ hơn - Ảnh: Internet Tóc ngắn ngang vai uốn gợn sóng nhuộm màu nâu socola cũng là lựa chọn "đẹp mà không sợ già" tuyệt vời cho phụ nữ U40-50 - Ảnh: Internet Tóc xoăn nhẹ đẹp Không đỏng đảnh như kiểu uốn đuôi và gợi cảm như uốn gợn sóng, tóc xoăn nhẹ mang vẻ tinh khôi, phóng khoáng vô cùng tự nhiên của phụ nữ. Đây cũng là kiểu tóc giúp phụ nữ trung niên trở nên trẻ trung, dịu dàng hơn. Tóc xoăn nhẹ nhàng, bồng bềnh tạo nên vẻ đẹp vô cùng tự nhiên - Ảnh: Internet Mẹ hai con Tăng Thanh Hà trẻ trung và quý phái hơn hẳn với kiểu tóc uốn nhẹ nhàng này - Ảnh: Internet Kiểu uốn này không kén độ dài tóc, bạn có thể uốn xoăn nhẹ cho tóc ngang vai hay tóc dài cắt tầng đều đẹp. Đây là sự lựa chọn an toàn nhất cho phụ nữ U40-50 - Ảnh: Internet Tóc uốn cụp đuôi đẹp Tóc uốn cụp đuôi không chỉ giúp phụ nữ U40 trở nên trẻ trung mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi. Kiểu tóc này chỉ uốn lọn, hoặc uốn cúp phần đuôi, phần phía trên được duỗi thẳng và bấm phồng chân tạo độ bồng bềnh. Phụ nữ U40-50 sẽ trở nên xinh xắn hơn mà không bị già với kiểu tóc uốn cụp đuôi này - Ảnh: Internet Tóc uốn cúp đuôi sẽ tạo nên sự sang trọng khi kết hợp với mái rẽ ngôi - Ảnh: Internet Phụ nữ U40-50 khi cắt tóc bob uốn cụp đuôi, bấm phồng chân cũng sẽ không bị già - Ảnh: Internet Mong rằng, những kiểu tóc uốn đẹp, trẻ trung mà không bị già trên sẽ giúp các quý cô U40-50 có một diện mạo mới đón năm mới 2018 sắp đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-kieu-toc-uon-dep-ma-khong-bi-gia-phu-nu-u40-50-cu-cat-di-dung-so-264730.html