Tóc uốn xoăn gợn sóng dài thướt tha, óng ả như thác nước, nàng cắt là 'vịt hóa thiên nga' ngay

Tết chuẩn bị đến cận kề, nếu muốn sở hữu diện mạo xinh lung linh để đón năm mới, bạn hãy cắt kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng dài dưới đây.

Ngoài tóc ngắn, có rất nhiều kiểu tóc khác giúp bạn gái tân trang nhan sắc vô cùng hiệu quả. Chẳng hạn như kiểu uốn xoăn gợn sóng dài dưới đây. Sự bồng bềnh, mềm mượt như dòng nước của kiểu tóc này giúp bạn gái trở nên nữ tính, dịu dàng và xinh đẹp hơn rất nhiều. Tóc uốn xoăn gợn sóng dài mái thưa Đây là kiểu tóc mang đến vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc, những sợi tóc thưa lưa trước trán giúp bạn gái thêm phần đáng yêu, duyên dáng và dịu dàng.

Tóc dài uốn xoăn gợn sóng kết hợp với mái thưa xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: Internet Kiểu tóc dài uốn xoăn gợn sóng mái thưa này giúp bạn gái xinh xắn vô cùng - Ảnh: Internet Đặc biệt, kiểu uốn xoăn gợn sóng dài này còn giúp bạn gái ăn gian tuổi hiệu quả - Ảnh: Internet Tóc uốn xoăn gợn sóng dài mái rẽ ngôi Tóc dài uốn xoăn gợn sóng kết hợp với mái rẽ ngôi mang đến sự quyến rũ, gợi cảm một cách vô cùng tự nhiên cho phụ nữ. Tết này, nếu bạn muốn sở hữu vẻ ngoài thật thu hút, hãy cắt kiểu tóc uốn này. Tóc dài uốn xoăn gợn sóng mái rẽ ngôi 7/3 quý phái, quyến rũ - Ảnh: Internet Muốn trở nên quyến rũ hơn, hãy uốn gợn sóng to, đánh hơi rối và kết hợp với mái rẽ ngôi giữa - Ảnh: Internet Tóc dài uốn gợn sóng mái rẽ ngôi giúp bạn gái trở nên cuốn hút hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Tóc uốn xoăn gợn sóng nhỏ Nếu yêu thích phong cách retro hay còn gọi là vintage, kiểu tóc dài uốn xoăn gợn sóng nhỏ chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Tóc dài uốn xoăn gợn sóng nhỏ mang đến vẻ đẹp đậm chất hoài cổ - Ảnh: Internet Vẻ đẹp chuẩn thập niên 80 với tóc dài uốn xoăn sóng nhí và đánh rối - Ảnh: Internet Kiểu tóc dài uốn xoăn gợn sóng này vô cùng hợp với những cô nàng yêu thích phong cách thời trang retro - Ảnh: Internet Tóc uốn xoăn gợn sóng lớn Trái ngược với uốn gợn sóng nhí, kiểu tóc xoăn gợn sóng lớn mang đến sự hiện đại, thời thượng và trẻ trung cho người diện. Tóc dài uốn xoăn gợn sóng mang đến vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại - Ảnh: Internet Bạn sẽ trở thành cô nàng sành điệu và thời thượng vô cùng khi cắt kiểu tóc dài uốn xoăn gợn sóng này - Ảnh: Internet Những bạn gái sở hữu gương mặt tròn, kiểu tóc dài uốn xoăn gợn sóng sẽ giúp che giấu đi khuyết điểm này - Ảnh: Internet Tóc uốn xoăn gợn sóng dài nhuộm Để trở nên nổi bật, tỏa sáng và thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục" nhất, hãy nhuộm cho mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng của bạn một màu sắc phù hợp. Tóc dài uốn xoăn gợn sóng thêm phần nổi bật khi nhuộm màu nâu mật ong - Ảnh: Internet Hay thử sức mình với màu vàng bạch kim cực kỳ lạ mắt này - Ảnh: Internet Thay đổi diện mạo bản thân là việc không thể thiếu để chuẩn bị đón Tết, nếu không thích cắt đi mái tóc dài mềm mượt, bạn có thể thử các kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng dài trên. Chắc chắn, diện mạo mới của của bạn sẽ khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

Tuyệt chiêu tạo kiểu tóc đẹp 'bất bại' cho khuôn mặt bánh bao của Nhã Phương Nhã Phương rất khéo léo sử dụng một vài thủ thuật khi tạo kiểu tóc giúp khuôn mặt tròn trông gọn gàng, cân đối hơn.

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