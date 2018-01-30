Tóc uốn xoăn gợn sóng dài thướt tha, óng ả như thác nước, nàng cắt là 'vịt hóa thiên nga' ngay

Tết chuẩn bị đến cận kề, nếu muốn sở hữu diện mạo xinh lung linh để đón năm mới, bạn hãy cắt kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng dài dưới đây.
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Ngoài tóc ngắn, có rất nhiều kiểu tóc khác giúp bạn gái tân trang nhan sắc vô cùng hiệu quả. Chẳng hạn như kiểu uốn xoăn gợn sóng dài dưới đây. Sự bồng bềnh, mềm mượt như dòng nước của kiểu tóc này giúp bạn gái trở nên nữ tính, dịu dàng và xinh đẹp hơn rất nhiều.
Tóc uốn xoăn gợn sóng dài mái thưa
Đây là kiểu tóc mang đến vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc, những sợi tóc thưa lưa trước trán giúp bạn gái thêm phần đáng yêu, duyên dáng và dịu dàng.
Tóc uốn xoăn gợn sóng dài mái rẽ ngôi
Tóc dài uốn xoăn gợn sóng kết hợp với mái rẽ ngôi mang đến sự quyến rũ, gợi cảm một cách vô cùng tự nhiên cho phụ nữ. Tết này, nếu bạn muốn sở hữu vẻ ngoài thật thu hút, hãy cắt kiểu tóc uốn này.
Tóc uốn xoăn gợn sóng nhỏ
Nếu yêu thích phong cách retro hay còn gọi là vintage, kiểu tóc dài uốn xoăn gợn sóng nhỏ chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
Tóc uốn xoăn gợn sóng lớn
Trái ngược với uốn gợn sóng nhí, kiểu tóc xoăn gợn sóng lớn mang đến sự hiện đại, thời thượng và trẻ trung cho người diện.
Tóc uốn xoăn gợn sóng dài nhuộm
Để trở nên nổi bật, tỏa sáng và thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục" nhất, hãy nhuộm cho mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng của bạn một màu sắc phù hợp.
Thay đổi diện mạo bản thân là việc không thể thiếu để chuẩn bị đón Tết, nếu không thích cắt đi mái tóc dài mềm mượt, bạn có thể thử các kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng dài trên. Chắc chắn, diện mạo mới của của bạn sẽ khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.