Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018

Tết đến Xuân sang là dịp mà phụ nữ thi nhau đi làm đẹp từ da, tóc đến vóc dáng. Nếu bạn là cô nàng U40 muốn thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục", đồng thời muốn bản thân trẻ trung hơn, hãy cắt các kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng dưới đây.
Đây là mái tóc mang đến cho phái đẹp U40 sự tươi tắn, trẻ trung và pha chút dịu dàng, nữ tính. Đặc biệt, khi nhuộm màu nâu socola, kiểu tóc này sẽ thêm phần hoàn hảo - Ảnh: Internet
Đừng bao giờ nghĩ màu đen cũ kỹ, nhàm chán vì nếu biết cách chọn kiểu tóc, đây là màu sắc tạo nên sự sang trọng. Chẳng hạn như kiểu bob cắt sole kết hợp cùng mái ngố này. Đặc biệt, đây được xem là kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40 nhất - Ảnh: Internet
Sau khi xem xong 9 kiểu tóc ngắn cá tính dành cho phụ nữ U40 trên, chắc hẳn bạn đã có được sự lựa chọn cho riêng mình. Vậy thì đừng chần chừ hay ngại ngùng điều gì nữa, hãy cắt ngay để trở nên tươi mới, trẻ trung hơn.