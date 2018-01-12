Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018

Thời trang 12/01/2018 11:36

Dưới đây là 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng năm 2018, đặc biệt chúng còn vô cùng phù hợp dành cho phụ nữ U40 cắt đón Tết.

Tết đến Xuân sang là dịp mà phụ nữ thi nhau đi làm đẹp từ da, tóc đến vóc dáng. Nếu bạn là cô nàng U40 muốn thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục", đồng thời muốn bản thân trẻ trung hơn, hãy cắt các kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng dưới đây. 

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 1

Tóc ngắn uốn rối, mái rẽ ngôi

Đây là mái tóc mang đến cho phái đẹp U40 sự tươi tắn, trẻ trung và pha chút dịu dàng, nữ tính. Đặc biệt, khi nhuộm màu nâu socola, kiểu tóc này sẽ thêm phần hoàn hảo - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 2

Tóc bob đen, mái ngố

Đừng bao giờ nghĩ màu đen cũ kỹ, nhàm chán vì nếu biết cách chọn kiểu tóc, đây là màu sắc tạo nên sự sang trọng. Chẳng hạn như kiểu bob cắt sole kết hợp cùng mái ngố này. Đặc biệt, đây được xem là kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40 nhất - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 3

Tóc bob uốn xoăn rối, mái rẽ ngôi

Kiểu uốn xoăn rối mang đến vẻ đẹp bụi bặm và phá cách. Mái rẽ ngôi làm tăng thêm sự sang trọng, thanh lịch. Sự kết hợp giữa hai vẻ đẹp này giúp phụ nữ U40 sở hữu mái tóc tuyệt vời - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 4

Tóc bob cắt tém, duỗi cúp

Mái tóc tém mang đến vẻ ngoài cá tính, năng động và mạnh mẽ. Khi được duỗi cúp sẽ tăng thêm sự dịu dàng, mềm mại cho phụ nữ U40 - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 5

Tóc ngắn uốn nhẹ đuôi, mái ngang

Kiểu tóc này mang đến cho phụ nữ độ tuổi ngoài 30 sự đáng yêu và tươi trẻ. Nếu muốn sành điệu hơn, hãy nhuộm mái tóc này với màu nâu vàng - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 6

Tóc tém duỗi cúp, mái xéo

Không đáng yêu như kiểu tóc tém mái ngang, mẫu tóc tém kết hợp cùng mái xéo giúp phái đẹp U40 thùy mị, cá tính hơn - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 7

Tóc bob duỗi cúp, mái rẽ ngôi

Đây cũng là một trong những kiểu tóc giúp phụ nữ U40 trẻ ra vài tuổi tức thì. Nếu nhuộm màu nâu lạnh, bạn sẽ trở thành cô nàng sành điệu và dẫn đầu xu hướng - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 8

Tóc ngang vai uốn đuôi

Vừa muốn thay đổi vừa muốn giữ sự dịu dàng vốn có, hãy cắt kiểu tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ đuôi này. Kiểu tóc này giúp phái đẹp U40 trở nên xinh xắn, ngọt ngào hơn - Ảnh: Internet

Điểm danh 9 kiểu tóc ngắn dẫn đầu xu hướng, phù hợp cho phụ nữ U40 cắt đón Tết 2018 - Ảnh 9

Tóc ngang vai uốn rối, mái thưa

Bạn là người ưa thích vẻ ngoài xinh xắn chuẩn Hàn Quốc, Tết này hãy cắt kiểu tóc ngắn ngang vai uốn rối kết hợp cùng mái thưa này. Quý cô U40 bỗng chốc trở thành thiếu nữ 18 trẻ trung, rạng rỡ - Ảnh: Internet

Sau khi xem xong 9 kiểu tóc ngắn cá tính dành cho phụ nữ U40 trên, chắc hẳn bạn đã có được sự lựa chọn cho riêng mình. Vậy thì đừng chần chừ hay ngại ngùng điều gì nữa, hãy cắt ngay để trở nên tươi mới, trẻ trung hơn.

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