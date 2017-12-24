Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này

Thời trang 24/12/2017 09:44

Với 4 kiểu tóc dành riêng cho phụ nữ U40 dưới đây, những quý cô trưởng thành muốn trẻ trung hơn để đón Tết sẽ không còn gặp khó khăn trong việc chọn lựa nữa.

Bạn là một quý cô đang ở ngưỡng quá 30 và gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa kiểu tóc mới đón Tết sắp đến. Đừng vội bỏ cuộc, 4 kiểu tóc dành cho phụ nữ U40 dưới đây sẽ giúp bạn.

Tóc cắt bất đối xứng

Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 1
Tóc ngắn bất đối xứng mang đến sự tươi mới, phá cách và đầy khác biệt cho phái đẹp. Khi kết hợp với mái rẽ ngôi, nhuộm màu nâu sáng và duỗi cúp, kiểu tóc này giúp phụ nữ U40 toát lên sự thanh lịch và sang trọng - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 2
Để trông nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, bạn có thể chọn kiểu tóc bất đối xứng duỗi thẳng tự nhiên như Kim Tea Hee - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 3
Hoặc uốn cúp đuôi bồng bềnh thế này để tạo nên sự trẻ trung, xinh xắn ngay cả khi đang ở ngưỡng tuổi U40- Ảnh: Internet

Tóc dài xoăn nhẹ 

Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 4
Khi kết hợp tóc xoăn dài với mái thưa Hàn Quốc, cô nàng U40 trông như thiếu nữ 18 tràn đầy sức sống và năng lượng. Còn gì tuyệt vời hơn khi phái đẹp diện kiểu tóc này dạo phố Xuân ấm áp - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 5
Với những bạn gái sở hữu mái tóc dài suôn mượt, hãy thử kiểu uốn lọn đánh rối này, sẽ trông quyến rũ vô cùng - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 6
Ngoài ra, bạn không cần phải uốn xoăn cả mái tóc, chỉ cần uốn gợn nhẹ phần đuôi là đã đủ quyến rũ và trẻ trung - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 7
Để tôn lên các đường nét thanh tú trên gương mặt, các nàng U40 hãy kết hợp tóc xoăn sóng dài với mái rẽ ngôi giữa - Ảnh: Internet

Tóc thẳng bồng bềnh tự nhiên

Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 8
Nều mái tóc quá mỏng và dễ bết dính, hãy bấm phồng chân để tạo độ bồng bềnh tự nhiên. Đồng thời, nhuộm tóc theo màu trầm để tôn lên làn da trắng mịn. Một mái tóc dài thẳng thướt tha sẽ giúp bạn chiếm hết thiện cảm của người đối diện - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 9
Trong những kiểu tóc giúp phụ nữ U40 trẻ trung hơn, tóc dài cắt layer dạng chiếc lá suôn thẳng tự nhiên cũng là một lựa chọn hoàn hảo - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 10
Sự nhẹ nhàng, thụy mị và nữ tính từ kiểu tóc dài thẳng suôn mượt mang đến sẽ giúp quý cô U40 tỏa sáng trong những ngày đầu năm mới - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 11
Mái tóc ngắn ngang vai thẳng tự nhiên giúp phụ nữ trưởng thành trẻ ra đến cả chục tuổi - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang cằm

Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 12
Phụ nữ U40 đa phần luôn ưa chuộng phong cách gợi cảm, quyến rũ, vậy kiểu tóc ngắn uốn gợn sóng nhuộm màu nâu này sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 13
Bạn là người yêu thích vẻ ngoài đáng yêu tuy đã ở tuổi U40, hãy cắt tóc ngắn uốn cúp kết hợp với mái thưa đáng yêu này - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 14
Với độ dài ngang cằm, phụ nữ U40 có thể chọn kiểu duỗi cúp bấm phồng kết hợp với mái ngố này - Ảnh: Internet
Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này - Ảnh 15
Đây là minh chứng cho việc, bạn cứ cắt tóc ngắn ngang cằm, bấm phồng chân, uốn cúp bồng bềnh là sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi xem xong 4 kiểu tóc dành cho phụ nữ U40 trên, bạn đã có chọn lựa nào chưa? Nếu đã có, hãy thử ngay lập tức, thay đổi diện mạo là cách để đón một cái Tết đầy đủ, sung túc và may mắn. 

4 kiểu tóc sang chảnh 'cứ diện là đẹp' lại chẳng bao giờ lỗi mốt sẽ lên ngôi 2018, chị em đã đua nhau cắt ầm ầm rồi

4 kiểu tóc sang chảnh 'cứ diện là đẹp' lại chẳng bao giờ lỗi mốt sẽ lên ngôi 2018, chị em đã đua nhau cắt ầm ầm rồi

Đây là những gợi ý dành cho bạn gái trong mùa đông năm nay, đảm bảo kiểu tóc này sẽ khiến các nàng vô cùng hài lòng.

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