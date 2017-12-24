Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này

Bạn là một quý cô đang ở ngưỡng quá 30 và gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa kiểu tóc mới đón Tết sắp đến. Đừng vội bỏ cuộc, 4 kiểu tóc dành cho phụ nữ U40 dưới đây sẽ giúp bạn.
Tóc cắt bất đối xứng
Tóc dài xoăn nhẹ
Tóc thẳng bồng bềnh tự nhiên
Tóc ngắn ngang cằm
Sau khi xem xong 4 kiểu tóc dành cho phụ nữ U40 trên, bạn đã có chọn lựa nào chưa? Nếu đã có, hãy thử ngay lập tức, thay đổi diện mạo là cách để đón một cái Tết đầy đủ, sung túc và may mắn.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-u40-co-du-dinh-cat-toc-don-tet-xem-ngay-4-kieu-toc-giup-tre-ra-ca-chuc-tuoi-nay-263687.html