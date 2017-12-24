Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này

Bạn là một quý cô đang ở ngưỡng quá 30 và gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa kiểu tóc mới đón Tết sắp đến. Đừng vội bỏ cuộc, 4 kiểu tóc dành cho phụ nữ U40 dưới đây sẽ giúp bạn.

Tóc cắt bất đối xứng