Những kiểu tóc ngắn mới nhất năm 2018, là phụ nữ không nên bỏ qua

Dự định thay đổi mái tóc để đón xuân, bạn hãy cập nhật ngay những kiểu tóc mới nhất trong năm 2018 dưới đây.

Để có một năm mới tươi sáng, may mắn và sung túc, người Việt thường tân trang nhan sắc, thay đổi diện mạo. Cũng chính vì quan niệm này mà phụ nữ thường loay hoay tìm kiếm xu hướng thời trang, xu hướng tóc mới nhất để thay đổi chính mình. Những kiểu tóc ngắn mới nhất trong năm 2018 dưới đây sẽ giúp phái đẹp đáp ứng được nhu cầu ấy.

Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn đuôi, nhộm màu nâu sáng là kiểu được giới chuyên gia nhận định sẽ vô cùng hot vào năm 2018. Bên cạnh đó, đây là kiểu tóc rất phù hợp với người có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh - Ảnh: Internet

Với những bạn nữ có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng nhỏ nhắn, hãy cắt kiểu tóc bob, bấm phồng chân và duỗi cúp đuôi ôm sát vào hai má. Trong danh sách các kiểu tóc năm 2018, đây được xem là kiểu đẹp nhất - Ảnh: Internet

Bạn là cô nàng yêu thích vẻ ngoài năng động, hãy tham khảo kiểu tóc tém đánh rối và nhuộm màu nâu trầm này - Ảnh: Internet

Nếu đang tìm kiếm xu hướng tóc mới nhất, hãy tham khảo ngay kiểu tóc dập phồng bồng bềnh, cắt layer cá tính này. Khi thay đổi với kiểu tóc này, bạn sẽ có một năm mới 2018 đầy sức sống và năng lượng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn duỗi cúp, nhuộm vàng đồng mới mẻ khi kết hợp với mái thưa Hàn Quốc. Với diện mạo đáng yêu, xinh xắn thế này, năm mới 2018 của bạn chắc chắn sẽ có rất nhiều “vệ tinh” xung quanh - Ảnh: Internet

Các cô nàng U40 đâu rồi? Nếu đang tìm kiếm xu hướng hiện đại, tóc tém kết hợp với mái sole này chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn - Ảnh: Internet

Vừa mang vẻ thùy mị, lại vừa cá tính và bụi bặm, chắc chắn kiểu tóc bob uốn xoăn nhẹ, đánh rối này sẽ vô cùng hot trong năm 2018 sắp đến - Ảnh: Internet

Với khuôn mặt dài nhọn, đôi mắt to, bạn hãy cắt kiểu tóc ngắn tém, uốn xoăn nhẹ này - Ảnh: Internet

Nhắc đến những kiểu tóc ngắn mới năm 2018 thì không thể bỏ qua mẫu ngang vai uốn cụp kết hợp với mái rẽ ngôi giữa vô cùng điệu đà này - Ảnh: Internet

Tóc ngắn pixie duỗi cúp, nhuộm màu vàng sáng kết hợp với mái xéo sẽ mang đến vẻ đẹp vừa nữ tính vừa cá tính - Ảnh: Internet

Vẫn là tóc ngắn cắt tầng, duỗi cúp nhưng trong năm mới 2018, kiểu tóc này sẽ được đánh rối, trở nên tinh nghịch hơn - Ảnh: Internet

Mẹ bỉm sữa thích làm đẹp, hãy thử ngay kiểu tóc bob cắt tầng, mái rẽ ngôi và nhuộm nâu socola này. “Quả đầu” này sẽ giúp mẹ trở nên trẻ trung và đầy sức sống - Ảnh: Internet

Ngoài ra, tóc ngắn dễ thương với độ dài ngang vai duỗi cúp, mái ngố cũng là một trong những xu hướng hot nhất năm 2018 - Ảnh: Internet

Những ngày cuối cùng của năm nay sắp đi qua, hãy thay đổi bản thân ngay với những kiểu tóc ngắn mới nhất 2018 trên, đảm bảo, bạn sẽ trở thành người dẫn đầu xu hướng.

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay Xu hướng tóc xoăn đang tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ trong giới làm đẹp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Dưới đây là những kiểu tóc ngắn uốn đuôi được yêu thích nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-kieu-toc-ngan-moi-nhat-nam-2018-la-phu-nu-khong-nen-bo-qua-263516.html