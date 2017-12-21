'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay

Thời trang 21/12/2017 10:48

Xu hướng tóc xoăn đang tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ trong giới làm đẹp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Dưới đây là những kiểu tóc ngắn uốn đuôi được yêu thích nhất.

Bạn đang dự định làm mới "quả đầu" để đón Giáng sinh và năm mới sắp đến, hãy tham khảo ngay những kiểu tóc ngắn uốn đuôi "nhìn là mê" dưới đây. 

Với độ dài ngang vai trở lên, những lọn tóc xoăn ở phần đuôi ôm sát vào hai má giúp bạn gái che đi khuyết điểm về khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Hơn thế, khi cắt tóc ngắn, phụ nữ sẽ trở nên trẻ trung, năng động và khỏe khoắn hơn bội phần. Ngoài ra, khéo léo hơn trong việc chọn màu nhuộm tóc, bạn còn có thể tôn lên làn da trắng mịn hay những đường nét thanh tú trên gương mặt. 

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 1

Tóc ngắn uốn lọn

Với mái tóc có độ dài ngang vai, để tăng vẻ trẻ trung bạn nên chọn kiểu uốn lọn nhẹ. Kiểu tóc uốn đuôi này cực kỳ phù hợp với tóc layer, cắt tầng - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 2

Tóc ngắn uốn đuôi đánh rối

Nếu bạn là cô nàng đã gần chạm ngưỡng 30, hãy tham khảo kiểu tóc ngắn uốn cúp đuôi, đánh hơi rối này. Hơn nữa, khi nhuộm màu nâu sáng, kiểu tóc ngắn này sẽ giúp bạn tăng thêm phần trẻ trung, khỏe khoắn - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 3

Tóc ngắn uốn đuôi sole

Tóc ngắn cắt tầng uốn cúp đuôi, nhuộm nâu sáng kết hợp với mái ngang giúp nàng trở nên xinh xắn, đáng yêu như búp bê - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 4

Tóc ngắn uốn đuôi gợn sóng

Tóc ngắn uốn đuôi gợn sóng, nhuộm màu nâu socola giúp bạn gái trông cuốn hút, nổi bật hơn - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 5

Tóc ngắn uốn nhẹ đuôi nhuộm sáng

Để tôn lên làn da trắng mịn, bạn gái có thể chọn màu tóc vàng ánh kim. Cùng với kiểu tóc ngắn uốn nhẹ đuôi, ngoại hình của bạn sẽ trở nên vô cùng bắt mắt - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 6

Tóc ngắn uốn xoăn bồng bềnh

Tóc ngắn uốn đuôi xoăn bồng bềnh, đánh rối kết hợp với mái rẽ ngôi giúp nàng trông quyến rũ, gợi cảm vô cùng - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 7

Tóc ngắn uốn cúp đuôi

Để khuôn mặt trở nên thon gọn, nhỏ nhắn hơn, hãy cắt tóc ngắn uốn cúp đuôi, bấm phồng chân tóc. Độ dài ngang cằm cùng lọn tóc ôm sát vào mặt giúp che giấu đôi má phúng phính, bầu bĩnh - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 8

Tóc ngắn uốn đuôi và mái

Tóc ngắn uốn gợn sóng, nhuộm vàng sáng kết hợp với mái xoăn tít giúp bạn trông như quý cô Hàn Quốc xinh xắn - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 9

Tóc ngắn uốn đuôi vểnh

Tóc ngắn cắt tầng uốn vểnh đuôi kết hợp cùng mái rẽ ngôi 7/3 là lựa chọn không tồi nếu bạn đang muốn làm mới bản thân. Đây là kiểu tóc khá cổ điển, vì vậy sẽ rất phù hợp với phụ nữ trưởng thành - Ảnh: Internet

'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay - Ảnh 10

Tóc ngắn uốn đuôi mái thưa

Đây là kiểu tóc mà bạn gái yêu thích phong cách trẻ trung, "bánh bèo" không nên bỏ qua. Đặc biệt, khi cắt kiểu tóc này, bạn có thể sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet

Chưa bao giờ tóc ngắn uốn đuôi lại hot như hiện nay. Để hưởng ứng và bắt kịp xu hướng hiện đại, cũng như làm mới hình ảnh của chính mình, bạn gái nên tham khảo, chọn và áp dụng ngay những kiểu tóc uốn đuôi đẹp đúng chuẩn trên.

Chúc bạn luôn xinh!

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