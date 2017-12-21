'Tất tần tật' những kiểu tóc ngắn uốn đuôi 'nhìn là mê' nàng nên cắt ngay

Bạn đang dự định làm mới "quả đầu" để đón Giáng sinh và năm mới sắp đến, hãy tham khảo ngay những kiểu tóc ngắn uốn đuôi "nhìn là mê" dưới đây.

Với độ dài ngang vai trở lên, những lọn tóc xoăn ở phần đuôi ôm sát vào hai má giúp bạn gái che đi khuyết điểm về khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Hơn thế, khi cắt tóc ngắn, phụ nữ sẽ trở nên trẻ trung, năng động và khỏe khoắn hơn bội phần. Ngoài ra, khéo léo hơn trong việc chọn màu nhuộm tóc, bạn còn có thể tôn lên làn da trắng mịn hay những đường nét thanh tú trên gương mặt.