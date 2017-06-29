Biti’s và hành trình nâng niu bước chân hạnh phúc trẻ thơ Việt

Thời trang 29/06/2017 10:34

Trong tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em, Biti's là cái tên gắn liền với những đôi giày dép chất lượng mà ai cũng nghĩ đến trước tiên. Đứng trước "cơn bão" hội nhập, Biti's chứng minh khi niềm tin chuyển hóa thành thời cơ và hành động, họ vẫn nâng niu bước chân hạnh phúc trẻ thơ mỗi ngày.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội bỗng nở rộ ý kiến về việc văn hóa dân gian và trẻ nên được gắn kết thế nào. Làm nhiều người lớn giật mình "À ừ nhỉ, chúng mình đã lớn lên bằng những câu chuyện dân gian bà kể, nhưng con cháu mình thời nay thì khác rồi"… Và rồi người ta đi tìm, ai là người đã đứng sau tạo nên những cuộc thảo luận này.

Không trực tiếp tác động đến người dùng, nhưng cách mà Bộ sưu tập (BST) Văn Hóa Dân Gian ra đời và MV Bước Chân Cổ Tích của Biti's cán mốc 2 triệu lượt view khi ra mắt chưa tới 5 ngày khiến khách hàng Việt vừa vui mừng vừa tự hào về một thương hiệu Việt đưa văn hóa vào sản phẩm dành cho trẻ.

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Bộ ba triệu views Isaac, Gia Khiêm và Bảo An góp phần không nhỏ cho thành công của chiến dịch này

Một phần vì cách gợi nhắc ấn tượng những bài học về cội nguồn. Một phần vì MV đáng yêu, BST thú vị, chiến dịch thu hút chú ý và yêu chọn của người tiêu dùng. Được khen ngợi trên cộng đồng người dùng Internet, nhận phản hồi tích cực từ nhiều người nổi tiếng Việt hiện cũng là các bậc phụ huynh, chiến dịch như lần nữa tái khẳng định Biti’s mong muốn đồng hành cùng thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong từng câu chuyện, bài học đáng nhớ của cội nguồn qua sản phẩm.  

Nhà văn Trang Hạ và MC Trang Moon ủng hộ, bày tỏ sự bất ngờ, cũng như cảm kích khi nhãn hàng đưa văn hóa dân gian đến gần trẻ mỗi ngày

Thành công đến từ niềm tin và sự kiên định

Còn nhớ những năm về trước, trong thời kỳ  vừa mở cửa hội nhập, người dùng có cơ hội tiếp cận với sản phẩm cải tiến kiểu mẫu và chất lượng thì nhiều doanh nghiệp Việt phải đứng trước thử thách bội phần. Tuy nhiên, Biti's cũng như nhiều công ty khác vẫn tiếp tục quy trình sản xuất, nguyên nhân một phần vì kinh phí khá lớn nếu cải cách, hơn nữa người dùng không dễ chi tiền cho một sản phẩm nội địa có mức giá ngang bằng các "ông lớn" nước ngoài.

Khó lòng vươn xa hay ghi điểm là suy nghĩ chung của người dùng cũng như nhiều chuyên gia dành cho các thương hiệu Việt hay Biti's. Cũng lo ngại điều đó, song "thương hiệu quốc dân" vẫn mực kiên trì, tiếp tục kêu gọi đầu tư và đổi mới, tin tưởng "luôn có ánh sáng ở phía cuối đường hầm". Biti's tiếp tục cải tiến chất lượng và kiểu dáng sản phẩm. Cốt yếu vừa xây dựng thương hiệu Việt vươn xa, vừa phục vụ người dùng. Minh chứng là hai năm gần đây, Biti’s liên tiếp cho ra mắt những bộ sưu tập ấn tượng, gợi nhắc người dùng về một thương hiệu quốc dân đã đi theo họ những năm tháng tuổi thơ như thế nào.

Đã có lúc Biti's gây tranh cãi vì câu khẩu hiệu vì sao cứ quanh quẩn có chữ “Việt” ở cuối, nhưng họ vẫn tin: Không có gì là sai khi ước mơ đưa tên tuổi, văn hóa Việt Nam ra bên ngoài và gần hơn với mọi người. Nhất là mới đây, Biti’s lại tạo nên “làn sóng” mới khi khởi tạo BST Văn Hóa Dân Gian và chiến dịch "Bước Chân Cổ Tích".

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Gồm giày bệt Lạc Long Quân, giày sandals Thánh Gióng cho bé trai và giày búp bê Âu Cơ, dép xỏ ngón Thánh Gióng cho bé gái, BST được nhiều em nhỏ và phụ huynh yêu thích

Biti’s muốn sống với giá trị văn hóa lâu dài hơn là đánh vào tâm lý khách hàng trong ngắn hạn

Thể hiện tình yêu văn hóa dân gian vào mỗi chiếc giày đôi dép, Biti’s nhận được sự ủng hộ và ưu ái từ nhiều người dùng khi ra mắt chiến dịch “Bước Chân Cổ Tích”.  Nhiều phụ huynh cho biết họ chẳng tiếc tiền khi một đôi giày thể hiện bước chân ý nghĩa của nhiều thế hệ. Biti’s không chỉ giúp trẻ em ngày nay có dịp tiếp cận với bài học của ông bà xưa về thuyết Con Rồng Cháu Tiên, bài học về cô Tấm dịu hiền hay bài học về Thánh Gióng oai hùng bảo vệ mẹ cha, đất nước mỗi ngày, mà còn giúp bé chủ động hơn trong cách học, cách nhớ những bài học đầu đời ý nghĩa mà người Việt nào cũng kinh qua.

Không vì những tâm lý tức thời, mà để trở thành một thương hiệu “quốc dân” phồn vinh và bền vững, Biti’s truyền cảm hứng giúp bé thêm yêu văn hóa dân gian, khiến người dùng gần gũi hơn với giá trị cội nguồn quê hương.

Thông qua chiến dịch, Biti’s tin tưởng sẽ mang Văn hóa dân gian đến gần trẻ. Và niềm tin này đã thành hiện thực khi nhiều phụ huynh, các bé rất hào hứng với ca khúc cũng như BST. Một lần nữa, Biti’s lại đem tới niềm vui cho người Việt và xứng đáng là người bạn đồng hành, nâng niu bước chân hạnh phúc trẻ thơ mỗi ngày. Với Biti’s, bé thêm yêu văn hóa dân gian!

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