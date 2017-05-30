Mọi sự diễn ra có lẽ bắt nguồn từ clip livestream hân hoan, đón đầu xu hướng của bà mẹ một con Trương Quỳnh Anh khi bật mí bí mật về địa điểm mua món quà sinh nhật “hàng hiếm” dành cho con trai cưng Sushi. Ngay từ những giây đầu của clip, hàng trăm phụ huynh trong “mạng lưới showbiz” đã không ngừng thả tim, tranh nhau để lại bình luận về nguồn gốc món “hàng độc” đang khiến mẹ Sushi phải “thân chinh” đến tận nơi để mục sở thị này.

Cũng giống như những cô bé gái nuôi trong mình khao khát hóa thân thành công chúa, các nhóc tì nhà ta cũng chẳng bao giờ từ bỏ ước mơ biến thành siêu anh hùng. Và có lẽ vì thế mà thông tin của mẹ Sushi cung cấp thật đúng là “cơn mưa rào” xua tan cái nóng săn tìm những item “biến hóa” đúng chất dành riêng cho nhóc tì của các ông bố bà mẹ.

Không để cho hai quý tử cưng Coca và Cacao phải chờ lâu, Ốc Thanh Vân cũng nhanh chân săn lùng cho ra item đang “hot”, chứng tỏ mình là một trong những bà mẹ showbiz nhạy cảm với khao khát “biến hình” của con trẻ. Mẹ Ốc chia sẻ Coca và Cacao đều rất thích các nhân vật của Marvel, nhất là Spider-man. Bộ phim ưa thích này luôn khiến hai cu cậu mong mỏi được hóa thân thành siêu anh hùng. Mẹ của 3 thiên thần nhỏ cho biết ước mơ trở thành công chúa hay các siêu anh hùng thực chất cũng là ước mơ tuổi nhỏ của bố mẹ.

…thì các ông bố cũng phấn khởi tìm quà cho con trai

Trong khi các bà mẹ trên mạng xã hội đang chia sẻ về sự xuất hiện của những item thời trang độc nhất thì các ông bố cũng bắt đầu “nhen nhóm” sẻ chia câu chuyện săn quà cho đám nhóc tì. Hoàng Bách chia sẻ Tê Giác cứ trông chờ hoài Biti’s tung ra “quả giày Spider-man” từ hồi mua giày Frozen cho em Meo năm trước. Vừa may mong ước được thực hiện, Biti’s ra mắt BST Spider-man – Người Nhện, Hoàng Bách tỏ ra là một ông bố tâm lý: “Thật ra thì mỗi đứa trẻ đều một thời mơ thành công chúa hay siêu anh hùng. Bố muốn các có một tuổi thơ thật đẹp, được tự do mơ ước và chinh phục được những điều mình muốn.”

Thấy bạn Tê Giác có giày “độc”, Trần Bờm nhà Trần Lực cũng được dịp “đòi quà”. Trần Lực cho biết cậu quý tử ở nhà rất mê Spider-man, luôn không ngừng bay nhảy thể hiện uy lực giải cứu thế giới. Cũng vì lý do đó mà ngôi sao “Bố ơi mình đi đâu thế?” quyết chí tìm đến sự trợ giúp của Biti’s để giúp cu cậu nhà mình có cơ hội chạm tay đến ước mơ siêu anh hùng như bao bạn, và cũng để hồi tưởng lại kỷ niệm về đôi giày ngày-xưa-ấy đi mãi...đi mãi...đi mãi mà chẳng chịu mòn của mình.

Hiểu được “trách nhiệm” của bố mẹ trong việc ủng hộ ước mơ siêu anh hùng của các bạn nhỏ, Biti’s cho ra đời BST Spider-man – Người Nhện, là một thương vụ mua bản quyền thành công của Biti’s và Marvel. BST Spider-man – Người Nhện của Biti’s xuất hiện vừa kịp lúc hứa hẹn sẽ làm “khuynh đảo” kệ giày dép của các cậu chàng nhân dịp hè đến!

Thông tin sản phẩm:

BST Biti’s Spider-man – Người Nhện đón hè cùng bé với hàng loạt những mẫu thiết kế giày sandal, giày thể thao, dép.v.v.. với tông màu xanh, đỏ, đen năng động làm chủ đạo, cùng với hình ảnh thiết kế “cool ngầu” từ Spider-man, phù hợp với các hoạt động ngoại khóa đa dạng dành cho các bé trai với mức giá dao động từ 179.000 - 479.000 đồng. Không chỉ dừng lại ở những nhân vật đậm chất Disney và Marvel, Biti’s hứa hẹn mang đến BST mang hình ảnh của những nhân vật văn hóa dân gian Việt Nam cũng ngay trong tháng 6 này.

Hãy tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại fanpage Biti’s KIDS và xem ngay tại Adayroi https://goo.gl/Xt4XXc để lựa chọn cho con món quà 1/6 cá tính, độc đáo nhất nhé!