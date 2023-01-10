Bật mí bí quyết giúp bà bầu mặc đẹp ngày Tết

Không chỉ có những cô gái sở hữu thân hình thon thả mới diện được những phong các cực chất để đi chơi Tết, mẹ bầu cũng hoàn toàn làm được điều này. Chỉ cần vài mẹo nhỏ trong cách lựa chọn trang phục là mẹ bầu nào cũng chuẩn xinh tươi hết nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ngay những bí quyết giúp bà bầu mặc đẹp ngày Tết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Phần lớn các mẹ bầu nào thích phong cách điệu đà quyến rũ thường rơi vào những lỗi ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt khi diện thời trang bà bầu. Nguyên nhân là bởi sự điều tiết không hợp lý với những chi tiết bèo nơ rắc rối, cầu kì với thân hình ngày càng trở nên đẫy đà lên của mình. Những đường nhấn nhá xếp bèo khiến bạn trông nặng nề hơn thì các mẹ hãy thử dùng đến chất liệu ren tinh tế, chi tiết cổ V sâu quyến rũ, đường xếp nếp nhẹ nhàng ở thân váy voan hay họa tiết nhỏ và dày. Những kiểu họa tiết như vậy sẽ giúp mẹ bầu trong thanh thoát hơn, đẹp kiêu sa.

Để mặc đẹp ngày Tết mẹ bầu nên chọn phong cách thanh lịch và nhẹ nhàng, tôn lên nét đẹp mặn mà của người phụ nữ. Những tone màu nhã nhặn, họa tiết vừa phải và có chất liệu mát mẻ như voan, lụa và cotton sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho mẹ bầu. Những chất liệu này giúp mẹ bầu thoái mái trong quá trình đi đứng và ngồi. Đặc biệt, không nên chọn những trang phục quá nhiều chi tiết, màu sắc sặc sỡ như kiểu váy liền với phần chân váy midi mềm mại kèm chi tiết thắt eo sẽ không hợp với mẹ bầu.

Những kiểu váy áo phù hợp trong ngày Tết dành cho mẹ bầu

Sau đây là một số kiểu váy áo, giúp mẹ bầu mặc đẹp ngày Tết, che giấu bụng bầu, để các mẹ tự tin hơn về hình thể của mình.

Đầm suông chữ A tinh tế

Đầm suông chữ A là lựa chọn tuyệt vời giúp mẹ bầu vừa thời thượng lại thoải mái!

Trong tất cả các loại trang phục thì đầm suông chữ A là trang phục tinh tế, thích hợp nhất cho mẹ bầu để đi chơi Tết. Chiếc đầm suông chữ A vừa giúp giấu bụng bầu, vừa thoải mái, tiện hoạt động lại vừa trẻ trung, thanh lịch lại rất high fashion.

Hơn nữa hiện nay có rất nhiều mẫu đầm chữ A đẹp, thiết kế sang trọng để các mẹ bầu lựa chọn theo sở thích, cá tính của mình như: đầm suông tối giản không họa tiết, đầm suông xếp li phồng thân dưới, đầm suông lụa pha ren trắng kiểu công chúa...

Các mẹ bầu đừng quên tận dụng áo Cadigan

Những chiếc áo Cardigan sẽ là trang phục độc đáo giúp bà bầu mặc đẹp cho dù thai nhi ở bất kỳ tháng nào. Bởi với những bà mẹ bầu nhỏ, áo cardigan giúp giấu khéo vòng bụng mà vẫn duy trì được vẻ mặn mà, nữ tính. Còn với mẹ bầu bụng to sẽ giúp mẹ thoải mái trong quá trình di chuyển, giúp cho thân hình thon gọn, không quá nặng nề.

Hơn nữa, áo Cardigan có thể mix được với rất nhiều trang phục khác nhau. Ví dụ như mẹ bầu có thể mix áo Cardigan với váy xuông chữ A, hay đầm maxi. Đặc biệt, Tết là vào đầu mùa xuân cũng không quá lạnh nên bạn hoàn toàn có thể mặc áo Cardigan với đầm maxi, trông rất dịu dàng.

Mix váy/đầm bầu cùng áo khoác

Mẹ bầu có thể mix trang phục với áo khoác!

Ngoài ra, mẹ bầu có thể mix váy, đầm với những chiếc áo khác để giữ ấm cho cơ thể như mặc ngoài váy đầm một chiếc áo khoác dạ dáng dài, áo khoác phao hay áo khoác dạ váy đều rất đẹp.

Váy yếm

Váy yếm dễ dàng mix cùng với áo thun, áo len, áo sơ mi,... để mẹ bầu tùy ý lựa chọn theo ý thích của bản thân. Những chiếc váy yếm suông với chất liệu mềm mại sẽ vô cùng phù hợp với các bà bầu vì sẽ không gây chèn ép vùng bụng.

Váy bầu dáng suông đuôi cá trẻ trung, năng động

Đầm suông đuôi cá vừa trẻ trung vừa năng động cho mẹ bầu du xuân!

Váy bầu đuôi cá là item hack dáng với mọi lứa tuổi. Các mẹ bầu khéo léo kết hợp với 1 đôi giày boot hoặc giày sneaker. Sẽ giúp cho các mom trở nên xinh đẹp và năng động hơn. Những ngày đông se lạnh mặc một chiếc váy dạ đuôi cá ấm áp. Sẽ giúp các mom thoải mái, tự tin và thanh lịch hơn.

Một vài lưu ý trong trang phục ngày tết cho bà bầu

Chọn trang phục rộng rãi, thoải mái

Khi mang thai cơ thể của mẹ và bé luôn cần sự thoải mái và dễ chịu nhất. Thay vì lựa chọn những trang phục bó sát, mẹ bầu hãy chọn bộ đồ mang đến sự thoải mái, rộng rãi và dễ chịu nhất. Với những bộ đồ mặc Tết rộng rãi sẽ giúp mẹ bầu trông năng động, tự tin và thoải mái hoạt động hơn.

Chọn giày dép an toàn và hợp thời trang

Mẹ hãy khéo léo phối giày dép cùng trang phục, để thêm phong cách hơn nhé!

Trang phục đẹp không thể thiếu giày dép đẹp, mẹ bầu có thể lựa chọn những kiểu giày đế thấp như sneaker đi với quần jean, skinny, váy ôm có khoác jacket hoặc khoác jean…hay đi cùng với đôi boot cổ ngắn đế thấp nếu khí hậu mùa xuân có chút xe lạnh. Đối với trời dịu mát thì trang phục đầm váy bầu có thể đi cùng những đi búp bê hoặc sandal đều giúp trang phục trở nên nổi bật, sành điệu và thời trang hơn.

Chọn đồ lót rộng, thoải mái

Như đã nói ở trên khi mang bầu chị em lúc nào cũng cần sự dễ chịu, thoải mái. Do đó, để đảm bảo bầu ngực của bà bầu luôn được dễ chịu, vùng kín thoáng mát,.. chị em nên chú ý đến đồ lót của mình. Hãy lựa chọn những loại đồ lót rộng, co giãn tốt được làm bằng chất liệu cotton mềm mại, dễ thấm mồ hôi và hạn chế sự bức bối khi sử dụng.

Trên đây lag những bí quyết giúp bà bầu mặc đẹp ngày Tết, để thoát khỏi hình ảnh “thùng phi di động”, thỏa sắc xinh tươi đi du xuân những ngày đầu năm nhé! Chúc các mẹ bầu có một mùa Tết thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!