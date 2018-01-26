Bà bầu mặc gì ngày tết để luôn xinh lung linh

Thời trang bà bầu ngày ngay rất phát triển, không kém gì thời trang trẻ em và công sở. Các mẫu váy, đầm, áo dành cho mẹ bầu “ra lò” liên tục, để phục nhu cầu theo mùa. Vì thế, mẹ bầu hoàn toàn có thể tự tin diện những bộ đồ đẹp sau đây để đi chơi tết:

Ai cũng biết bà bầu vẫn hoàn toàn có thể xinh đẹp và nổi bật để đi chơi Tết nếu như biết cách chọn đồ phù hợp cho riêng mình. Tuy nhiên, để làm được điều này đâu có dễ, vì thế bài viết này sẽ chia sẻ “tất tần tật” các bí quyết mặc đẹp ngày Tết cho bà bầu được biết nhé!

Đầm xuông chữ A luôn là sự lựa chọn an toàn cho bà bầu, đây cũng là trang phục nhã nhặn, phù hợp để đi chơi Tết. Chiếc đầm xuông chữ A vừa giúp giấu bụng bầu, thoải mái, dễ hoạt động lại vừa trẻ trung, phong cách. Tùy theo phong cách và sở thích bà bầu mà lựa mẫu váy có màu sắc cho phù hợp. Nếu mẹ bầu thích sự đơn giản, thì có thể chọn đầm suông tối giản không họa tiết, đầm suông xếp li phồng thân dưới, đầm suông lụa pha ren trắng kiểu công chúa…

Áo Cardigan

Những chiếc áo Cardigan luôn là món đồ độc đáo, phù hợp, giúp mẹ bầu mặc đẹp dù bụng có to lên như thế nào. Bởi những chiếc áo Cardigan giúp mẹ bầu bụng nhỏ thì giấu khéo vòng bụng mà vẫn duy trì được vẻ mặn mà, nữ tính. Còn những bà bầu bụng to khi mặc áo Cardigan sẽ trở nên thon gọn, nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, áo Cardigan còn giúp mẹ bầu thoải mái mix với các loại váy, bao gồm cả maxi, đây là bộ đồ hoàn hảo trong thời tiết se lạnh của mùa xuân.

Áo Cardigen cho mẹ bầu. Ảnh internet

Mix váy, đầm bầu cùng áo khoác

Vào dịp Tết, không khí có chút se lạnh, để bảo vệ cho sức khỏe của mình và em bé, thì mẹ bầu nên chuẩn bị những chiếc áo khoác để giữ ấm cho cơ thể. Ví dụ như, khi chọn được một chiếc đầm xuông chữ A ưng ý, mẹ có thể khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dáng dài, hoặc áo khoác phao, để tạo điểm nhấn, giảm sự nặng nề của bụng bầu.

Một số lưu y khi chọn đồ cho bà bầu đi chơi ngày Tết

Sau khi biết được bà bầu mặc gì ngày Tết để vẫn xinh lung linh, thì để có sự thoải mái, dễ hoạt động, khi chọn đồ, các mẹ cũng cần lưu ý một số điều sau:

Chọn đồ rộng rãi

Khi có thai, bạn và em bé cần có sự thoải mái và dễ chịu nhất. Thay vì chọn đồ bó sát, mẹ bầu nên chọn cho mình những trang phục rộng rãi vừa giúp các mẹ dễ chịu và tạo không gian tốt nhất cho bé. Như vậy, mẹ sẽ trông nặng động, tự tin hơn với trang phục đang mặc.

Lựa chọn trang phục đơn sắc

Bà bầu nên chọn đồ đơn sắc cho nhã nhặn. Ảnh internet

Những mẫu đồ tối màu và đơn sắc giúp mẹ bầu trông thon gọn hơn. Bên cạnh những gam màu tối, mẹ bầu cũng có thể thay đổi bằng những sắc màu tươi tắn như đỏ, hồng, cam, xanh… vừa hợp thời trang lại phù hợp với không khí Tết. Nếu bà bầu sợ trang phục đơn sắc có vẻ nhàm chán thì có thể diện thêm phụ kiện nổi bật như giày, hoa tai, túi xách, trang sức…

Chọn đồ lót rộng và thoải mái

Khi mang bầu, chị em nào cũng luôn cần sự dễ chịu, thoải mái khi diện các trang phục. Do đó, để đảm bảo cho bầu ngực luôn dễ chịu, vùng kín thoáng mát, không có cảm giác quá nóng bức chị em nên chú ý đến đồ lót. Hãy chọn đồ lót rộng một chút và bằng chất liệu coton mềm mại, dễ thấm mồ hôi và hạn chế sự bức bối khi sử dụng. Đặc biệt, trong thời gian mang thai, vòng ngực của các mẹ thường thay đổi nhanh chóng nên để tiết kiệm hãy chọn loại áo lót có dây điều chỉnh để có thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp.