9 phong cách thời trang sang chảnh, cực ấn tượng từ phim Hàn giúp chị em "nâng tầm" phong cách thời trang

Trong "One The Woman", Honey Lee thể hiện đẳng cấp thời trang (và cả rắc rối) trong vai Jo Yeon Joo - một công tố viên ăn nói cứng rắn và Kang Mi Na - con gái của một gia đình tài phiệt đột nhiên mất tích. Cô đóng vai 2 nhân vật có tính cách trái ngược nhau nhưng đều có phong cách thời trang tuyệt vời. Với vai trò là Kang Mi Na, cô hòa nhập với gia đình giàu có với trang phục tươi sáng trong khi gặp gỡ các đồng nghiệp với bộ đồ sáng màu nổi bật trong vai Jo Yeon Joo.

Sau đó là Jeon Yeo Bin - ai có thể quên được người phụ nữ dẫn đầu đột phá của năm 2021? Trong “Vincenzo”, cô ấy thể hiện sự lạnh lùng nhưng đáng yêu trong những bộ đồ công sở có vẻ nhàm chán. Màu sắc pastel và những đường cắt độc đáo trên bộ trang phục khiến nữ diễn viên trông thật ấn tượng và quyến rũ.

Phong cách đơn sắc hiện đại

Khi nói đến việc mang lại luồn gió mới với phong cách sang trọng, quốc tế về vùng thôn quê, Yoon Hye Jin (do Shin Min Ah thủ vai) trong “Hometown Cha Cha Cha” là xuất sắc nhất. Cô nổi bật trong trang phục gam màu đơn sắc với túi xách, phụ kiện thời thượng và những món đồ đính đá mới nhất. Là một nha sĩ, Yoon Hye Jin khoác lên vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng luôn chú ý tạo thêm điểm nhấn độc đáo cho trang phục của mình.

Phong cách quý bà thời thượng

Trong “Mine”, Jung Seo Hyun (do Kim Seo Hyung thủ vai) làm chủ những bộ trang phục của một nữ doanh nhân thành đạt, xen kẽ giữa đường nét cứng cáp nhưng không kém phần mềm mại. Sự mềm mại đến từ chất liệu vải lụa, cách xếp nếp trang nhã và màu sắc tinh tế được cân bằng với tổng thể trang phục.

Đơn giản nhưng không nhàm chán

Là nhà thiết kế cho một thương hiệu thời trang lớn, Ha Young Eun (do Song Hye Kyo thủ vai) trong "Now We Are Breaking Up" sở hữu gu thời trang bẩm sinh và phong cách hoàn hảo. Cô làm việc trước ánh đèn sân khấu và sau hậu trường với tư cách là một giám đốc sáng tạo, vì vậy những bộ trang phục thiết thực, cổ điển và linh hoạt giúp cô dễ dàng hoạt động từ các sự kiện ban ngày đến ban đêm. Ha Young Eun giữ trang phục sạch sẽ và đơn giản với màu trung tính, hạn chế họa tiết. Đây là phong cách dễ lựa chọn nhất mà không lỗi thời theo thời gian.

Sang trọng và tinh tế

Được nuôi dưỡng bởi một gia đình giàu có, Cha Mi Jo (do Son Ye Jin thủ vai) trong "Thirty-Nine" có tất cả mọi thứ: sự nghiệp thăng hoa của một bác sĩ da liễu, những người bạn tuyệt vời và một tủ quần áo sành điệu. Cô cũng giữ trang phục đơn giản với phong cách tối giản và duy trì gu thẩm mỹ tao nhã trong suốt bộ phim.

Cầu vai sang chảnh

Nhân vật phản diện cuối cùng của loạt phim "Penthouse" biết cách thao túng và đe dọa theo phong cách. Trong “The Penthouse 3”, Cheon Seo Jin (do Kim So Yeon thủ vai) diện trang phục với cầu vai vô cùng sang chảnh, quyền lực trong nhiều ngày và phong cách thời trang tuyệt vời này khiến cô trở thành một trong những nhân vật quyến rũ nhất trên màn ảnh.

Mềm mại và tinh vi

Khi nói đến cách ăn mặc chuyên nghiệp, Park Min Young vào vai Jin Ha Kyung trong "Forecasting Love and Weather", là một nhà lãnh đạo tốt bụng và là một người bạn gái chu đáo, luôn ở trong trạng thái tự tin của một người làm chủ và sở hữu phong cách thời trang nữ tính nhưng không kém phần đơn giản. Với chiếc cổ sơ mi thắt nơ cách điệu hay cổ vuông khoét sâu đã giúp tôn lên đường nét mềm mại và tinh tế của cô nàng.

Phong cách lấy cảm hứng từ nghệ thuật và cổ điển

Trong “Dali and Cocky Prince”, Kim Dali (do Park Gyu Young thủ vai) là con một của một gia đình danh giá làm việc trong ngành trưng bày nghệ thuật. Với thân phận như vậy, cũng dễ hiểu khi phong cách thời trang hơi lập dị nhưng đầy sáng tạo, vừa tươi đẹp phản ánh đúng phong cách và tính cách của cô nàng.

Phong cách It-Girl

Vào vai NJ - một nhân vật nổi tiếng trong “Our Beloved Summer”, Noh Jung Ui nằm trong top tìm kiếm thịnh hành cho những bộ trang phục sành điệu trên màn ảnh. NJ sở hữu những món đồ cổ điển như áo sơ mi xù bằng cách kết hợp chúng với những kiểu quần hiện đại như quần short và giày bốt, đồng thời tô điểm thêm cho trang phục của mình bằng kính râm mát mẻ và sử dụng chất liệu da.

Trong “The One and Only”, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nổi tiếng Sung Mi Do do Joy (Red Velvet) thủ vai luôn bắt kịp xu hướng với những món đồ hàng hiệu và thiết kế mới nhất. Ở đây, phong cách của cô vừa mang phong cách tiểu thư, vừa sang trọng nữ tính.

Theo Soompi