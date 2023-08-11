5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ

Thời trang 11/08/2023 10:09

Dướii đây là những kiểu quần xu hướng trong năm 2023 này, vừa dễ phối đồ lại vô cùng trendy.

Quần linen

Theo Elle thì thị trường quần linen năm nay sôi động với mức giá dễ mua 450.000 - 1.400.000 đồng một chiếc. Bạn có thể mua lẻ, phối cùng các món có sẵn hoặc mua theo bộ cùng gilet. Đặc biệt quần linen không sợ lỗi mốt vì bao nhiêu năm chúng vẫn được ưa chuộng. Linen đặc biệt thích hợp cả công sở và đi chơi, phối với vest hay áo ba lỗ, áo thun đều được. Quần linen thoáng mát dễ chịu và trông khá sang trọng nên được ưa dùng.

5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quần short dáng dài, ống suông

Kiểu quần này có độ dài chiếm 2/3 bắp đùi nên hoàn toàn đạt điểm kín đáo và lịch sự. Chưa kể, thiết kế này có khả năng che khuyết điểm tốt, tạo hiệu ứng "kéo chân", giúp nàng ăn gian chiều cao. 

5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans túi hộp

Quần túi hộp là xu hướng cổ điển đang quay trở lại và trở thành hot trend. Loại quần này thường có chất liệu là kaki nhưng năm nay lại được ưa chuộng với chất jean theo phong cách Y2K. Bạn nên chọn quần ống túi hộp basic phối vơíaó thun lưới hoặc áo len cắt, hoặc chọn phong cách thể thao túi thắt lưng và sandal hoặc giày.

5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Quần track shorts

Chiếc quần short được diện trong các hoạt động thể thao nay lại được phụ nữ Pháp mix một cách khéo léo trong outfit đi chơi, dạo phố của mình. 

5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Quần ống rộng vải thô

Đây là items nên có trong tủ đồ của nàng để tôn lên sự sang trọng cho bạn cũng như dễ phối đồ hơn trong năm 2023 này. Phụ kiện đi kèm phù hợp nhất chính là chiếc giày cao gót mũi nhọn hoặc sneaker màu tối giản như đen hoặc trắng.

5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu quần được chiếm sóng nhiều nhất trong năm 2023, chị em nào cũng phải có trong tủ đồ - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

Có một Lisa siêu điệu với đam mê váy hoa, tủ đồ có đủ kiểu dáng cho chị em học theo

Có một Lisa siêu điệu với đam mê váy hoa, tủ đồ có đủ kiểu dáng cho chị em học theo

Học Lisa ''lên đồ'' với chiếc váy hoa, nàng nhất định ghi trọn điểm nữ tính và thanh lịch.

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