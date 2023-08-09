Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng

Thời trang 09/08/2023 10:55

Nếu trong tủ đồ của bạn đang có áo sơ mi hồng nhưng vẫn chưa biết mặc như thế nào cho đẹp thì tham khảo ngay những cách phối đồ dưới đây nhé.

Mix layer sơ mi hồng

Một trong những ưu điểm của sơ mi đứng dáng chính là nó hoàn toàn có thể biến thành áo khoác ngoài để tạo nét cho mọi set đồ. Đồng thời  giúp bạn có được những set đồ bay bổng, thoải mái và vẫn cực kỳ phong cách, mới mẻ.

Bạn có thể mix layer sơ mi với áo phông, áo hai dây, ba lỗ... kết hợp với chân váy, shorts hay quần dài đều được.

Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi hồng chân váy maxi

Nếu sở hữu đôi chân "cột đình", bạn gái nên mix chân váy maxi dáng xòe mềm mại cùng áo sơ mi hồng để giấu nhược điểm hiệu quả. Với set đồ này, một đôi sneaker cùng màu với chân váy hoặc sandal cao gót màu nude sẽ giúp nàng ghi điểm về sự tinh tế. Lưu ý, kiểu chân váy này dễ làm bạn lộ phần bụng kém thon nên hãy cân nhắc nếu sở hữu vòng 2 "bánh bao".

Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sơ mi hồng và quần trắng

Trắng - hồng luôn là cặp đôi hack tuổi cực khéo nên đảm bảo ai diện vào cũng trẻ trung phong cách hơn hẳn. Quần jeans hay quần âu trắng đều cực kỳ matching với sơ mi hồng. Nhưng thay vì sơ vin gọn gàng áo cùng quần, đôi khi buông lơi vạt áo lại là cách tạo nét cho outfit của nàng công sở.

Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi hồng và quần jeans

Nàng có thể diện áo sơ mi hồng và một chiếc quần jeans. Với set đồ này, hãy kết hợp cùng một đôi sneaker nữa là bạn đã có ngay set đồ năng động.

Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi hồng và chân váy denim dáng dài

Hè năm nay, chân váy denim là một trong những item được chị em săn lùng ác liệt. Mix cùng áo sơ mi hồng, bạn có thể chọn chân váy denim trắng hay xanh, đen đều rất hợp. Cặp đôi mang đến sự năng động, trẻ trung và khỏe khoắn cho nàng công sở. Và cũng nhờ chiếc sơ mi đứng dáng mà chân váy denim có thể đồng hành cùng bạn đến sở làm mỗi ngày.

Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
Gợi ý 5 cách phối đồ cùng sơ mi hồng, vừa đẹp vừa trẻ trung, tưởng sến nhưng lại cá tính vô cùng - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet
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