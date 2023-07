Khám phá kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam tại LUMIÈRE Boulevard (Vinhomes Grand Park)

Nội khu xanh mát rợp bóng cây tại LUMIÈRE Boulevard

Thêm vào đó, dự án còn được bao bọc bởi vành đai xanh từ đại công viên Grand Park rộng 36ha, bao gồm 15 công viên chủ đề phong phú, điểm xuyết bởi hồ điều hòa, bãi cát nhân tạo, bến du thuyền hay khu vui chơi, quảng trường, đại lộ rợp bóng cây,... Tất cả tạo nên một sự liên kết đầy mê hoặc, mang tới sự tự hào cho chủ nhân ngôi nhà màu xanh đặc biệt này.

Đồng thời, chất lượng sống thực thụ ở LUMIÈRE Boulevard chính là việc mang đến phong cách sống xanh thời thượng "không dành cho số đông", kết tinh từ hàng chục tiện ích nội khu và hàng trăm tiện ích đỉnh cao, thừa hưởng từ hệ sinh thái đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Toạ lạc tại vị trí trung tâm Đại đô thị Vinhomes Grand Park có quy mô lên tới 271 ha, với mật độ cây xanh và cảnh quan mặt nước chiếm gần 80%, LUMIÈRE Boulevard gần như thừa hưởng tất cả những gì tốt nhất, đẹp nhất mà đại đô thị đã dày công xây dựng trong gần 5 năm phát triển.

Bên cạnh ưu thế lớn nhất là mảng xanh, tầm nhìn khoáng đạt hướng ra tam giang: kênh Bà Dì, sông Tắc, sông Đồng Nai cũng là một điểm nhấn hiếm có, kết hợp với loạt tiện ích đẳng cấp mang tới cho cư dân cuộc sống nghỉ dưỡng 5 sao đúng nghĩa.

Đầu tiên, cư dân LUMIÈRE Boulevard sẽ được tận hưởng hồ bơi phi thuyền 2 tầng với chiều dài lên đến 65m, hồ jacuzzi với massage thủy liệu chuẩn resort thư giãn, sân cỏ tắm nắng, khu thể thao ngoài trời, sân chơi nước, đường đua thuyền giấy, khu thả diều, BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời, phòng chơi game,… phục vụ cho nhu cầu hoạt động thể chất, nghỉ ngơi phục hồi năng lượng.

Hồ bơi phi thuyền 65m vượt chuẩn Olympic mang đến những trải nghiệm ấn tượng

Thêm vào đó, với thế hệ yêu công nghệ, thích tận hưởng những tiện nghi mang tính giải trí khoa học trong thời đại số, thì khu thể thao thực tế ảo và khu vườn kì diệu với hiệu ứng ánh sáng "cánh đồng đom đóm" sẽ là điểm đến vô cùng lý tưởng.

Những tiện ích nội khu LUMIÈRE Boulevard còn cộng hưởng với hệ sinh thái "all in one" phong phú của Vinhome Grand Park, giúp cư dân có được một cuộc sống đủ đầy ngay thềm nhà. Từ hệ thống trường quốc tế Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec chất lượng, đến trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sầm uất hay các các tuyến xe điện Vinbus hỗ trợ di chuyển đến trung tâm Tp.HCM nhanh chóng… Tất cả đều sẵn sàng phục vụ những cư dân tinh hoa của LUMIÈRE Boulevard.