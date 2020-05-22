Yêu qua mạng, chàng trai vượt 800 km đi gặp bạn gái và cái kết 'toang thật sự!'

Thế giới 22/05/2020 15:57

Chuyện tình yêu của cặp đôi hẹn hò qua mạng chưa kịp nở đã chóng tàn vì chàng trai chứng kiến nhan sắc thật của bạn gái.

Trong thời đại mà mạng xã hội phát triển như hiện nay thì hẹn hò qua mạng là chuyện khá phổ biến. Tuy nhiên, yêu qua mạng cũng có rủi ro ngang ngửa với mua hàng online. 

Nhờ sự phổ biến của các app chụp ảnh sống ảo, chúng ta chẳng thể biết được phía bên kia màn hình là một người trông như thế nào, tính cách ra sao. Chính vì thế đã xảy ra không ít những tình huống dở khóc dở cười khi các cặp đôi quyết định gặp mặt ngoài đời. Phần lớn trong số đó đều kêu ca bị "vỡ mộng" và thề quyết tâm không bao giờ yêu qua mạng lần thứ 2 nữa.

Mới đây, chàng trai tên Tiểu Hùng (sống tại Trung Quốc) đã chia sẻ trải nghiệm hẹn hò qua mạng của bản thân thu hút sự chú ý của nhiều người. Chàng trai năm nay đã 25 tuổi nhưng chưa từng có mảnh tình vắt vai, vì khá sốt ruột nên anh chàng đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò để tìm nửa kia. 

Sau đó không lâu Tiểu Hùng làm quen được một cô gái rất có duyên. Vì có cùng sở thích lại nói chuyện hợp gu nên cả hai quyết định thử hẹn hò một thời gian. Dù khoảng cách địa lý tận 800 km nhưng cặp đôi vẫn không nản lòng.

Trong quá trình hẹn hò, cặp đôi thường xuyên gửi ảnh chụp cho nhau. Tiểu Hùng trông khá bảnh bao còn bạn gái của anh chàng cũng sở hữu nhan sắc rất xinh xắn. Cô nàng có làn da trắng, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào. Sau 2 tháng hẹn hò, cả hai quyết định sẽ gặp mặt ngoài đời.

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Những bức ảnh mà bạn gái gửi cho Tiểu Hùng cho thấy cô nàng khá xinh xắn - Ảnh: Weibo
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Cả hai trông khá đẹp đôi - Ảnh: Weibo

Tiểu Hùng mua vé máy bay đi tới thành phố nơi bạn gái sinh sống với một tâm trạng cực kỳ háo hức. Tuy nhiên khi đến nơi, thanh niên "vỡ mộng" vì ngoại hình của cô bạn gái chẳng giống trong ảnh chút nào. 

Cô nàng cắt tóc ngắn, gương mặt tròn vành vạnh, đeo kính và hàm răng thì khấp khểnh không ưa nhìn. Sự khác biệt quá lớn khiến Tiểu Hùng bị sốc nặng.

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Tiểu Hùng sốc nặng khi thấy nhan sắc thật của bạn gái - Ảnh: Weibo

Quá thất vọng nên ngay sau buổi hẹn, Tiểu Hùng đã kiếm cớ có việc bận để bay về trước mà không ở lại để đi chơi với bạn gái như kế hoạch. Chuyện tình yêu chưa kịp nở đã chóng tàn vì sau đó Tiểu Hùng và bạn gái không liên lạc nữa.

Hành động của Tiểu Hùng gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều: "Trang điểm và app sống ảo nợ đàn ông một lời xin lỗi"; "Anh chàng làm thế cũng dễ hiểu thôi, ai mà chấp nhận nổi chuyện bị lừa chứ"; "Cô gái này cũng cố tình không trang điểm, chắc muốn thử lòng anh bạn trai"; "Con gái bây giờ ai chả sống ảo, chấp nhận hẹn hò qua mạng thì phải chuẩn bị tinh thần thôi"; "Tôi thấy thanh niên này cũng đâu có đẹp trai, chụp ảnh cũng chỉnh sửa đến trắng toát ra thế kia. Anh ta cần đăng ảnh ngoài đời của mình lên để mọi người nhận xét cho khách quan chứ"; "Nhiều khi cô bạn gái cũng thất vọng với vẻ ngoài của anh lắm, chẳng qua cô ấy không nói ra thôi"...

Lại 'toang' khi hẹn hò qua mạng: Do chàng trai đã ế còn kén chọn hay nhan sắc thật của cô gái khiến đối phương chạy mất dép

Lại 'toang' khi hẹn hò qua mạng: Do chàng trai đã ế còn kén chọn hay nhan sắc thật của cô gái khiến đối phương chạy mất dép

Cứ tưởng quen được bạn gái xinh đẹp sau 27 năm FA, chàng trai chạy mất dép khi phát hiện nhan sắc thật của cô gái. Câu chuyện hẹn hò qua mạng nhận được nhiều bình luận, chia sẻ.

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Từ khóa:   Trung Quốc yêu qua mạng dở khóc dở cười

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