Thấy mẹ đang mắc kẹt ở chuồng lợn khi cơn lũ ập đến bất ngờ, người đàn ông đã nhanh chóng bơi đến đưa mẹ sang nóc nhà hàng xóm rồi tìm cách về nhà nhưng không may bị lũ cuốn đi mất.

Theo Sohu, ngày 20/6, lượng mưa lớn xảy ra tại huyện She, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy với lượng mưa trung bình 158,5 mm trong vòng 12 giờ. Hơn 27.000 người trong quận bị ảnh hưởng và 3.937 người phải di dời khẩn cấp. Vào ngày 21, một bà cụ ở Bacun, thị trấn Wangcun, She County cho biết bà đã bị lũ lụt làm mắc kẹt khi đi cho lợn ăn vào sáng ngày 20. Con trai bà, ông Xiang, thấy thế đã bơi đến ứng cứu, đưa bà lánh sáng nóc nhà hàng xóm rồi tự mình tìm cách bơi về nhà. Nhưng lúc này cơn lũ đến quá nhanh, nước chảy xiết đã cuốn trôi con trai bà.

Hiện trường sau trận lũ dữ (Ảnh: Sohu)

Đáng thương hơn con trai bà năm nay chỉ mới 48 tuổi và 1 đứa con gái mới 15 tuổi. Một người hàng xóm chứng kiến sự việc cho biết: ông Xiang thực sự bơi rất giỏi và có thân hình cường tráng. Nhưng lúc đó nước chảy quá nhanh, tốc độ bơi của ông Xiang không theo kịp tốc độ của dòng nước, sau khi thấy ông Xiang bị cuốn trôi, ông đã cố gắng hết sức bơi vào một ngôi nhà cách hạ lưu khoảng 50m. nhưng vô ích, anh bị cuốn xuống sông chính cách nhà khoảng 100m.

Một cán bộ thị trấn Wangcun cho biết, trưa ngày 21, thi thể ông Xiang được tìm thấy cách đó khoảng 3,4 km về phía hạ lưu, sau khi báo cho gia đình thì đã được đưa về nhà tang lễ. Vị cán bộ này cũng cho biết, khi trận lũ xảy ra vào ngày 20, mực nước sông cạnh nhà ông Xiang đã dâng cao vài mét chỉ trong 8 phút ngắn ngủi.

Chú cưỡng hiếp cháu gái 11 tuổi nhiều lần trong ô tô, sau những buổi đón cháu đi học về Sau khi vụ việc được phát hiện, người đàn ông này thừa nhận đã cưỡng hiếp cháu gái nhiều lần trên ô tô của mình mỗi lần đón cháu đi học về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-nhay-xuong-cuu-me-khoi-dong-nuoc-xiet-nguoi-an-ong-48-tuoi-tu-vong-686158.html