Tuy nhiên, 5 trên 6 phi hành đoàn trên chiếc máy bay tuần duyên được cho đã thiệt mạng.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Reuters, liên quan đến vụ cháy máy bay ở Nhật Bản, tất cả 379 người trên chiếc máy bay của Japan Airlines (JAL) đã thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy sau vụ va chạm với máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản tại sân bay Haneda của Tokyo, hôm 2/1.

Tất cả 367 hành khách và 12 phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy, nhưng ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt cho đến tận sau nửa đêm, sau khi cháy hơn 6 giờ đồng hồ.

Đoạn phim trực tiếp trên đài truyền hình NHK cho thấy chiếc máy bay Airbus A350 của Japan Airlines bốc cháy khi hạ cánh xuống đường băng vào lúc 18h cùng ngày (giờ địa phương).

Máy bay A350 của Japan Airlines bốc cháy sau khi va chạm với máy bay tuần duyên ở sân bay Haneda của Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/1 - Ảnh: Reuters

Satoshi Yamake, 59 tuổi, một nhân viên công ty viễn thông có mặt trên máy bay, kể lại: “Máy bay nghiêng sang một bên và tôi cảm thấy một cú va chạm lớn. Các tiếp viên bảo chúng tôi bình tĩnh và yêu cầu chúng tôi xuống máy bay".

Hành khách Tsubasa Sawada, 28 tuổi, cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng nổ khoảng 10 phút sau khi mọi người và tôi xuống máy bay. Tôi chỉ có thể nói đó là một phép màu, chúng tôi có thể đã chết nếu chậm trễ”.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, vụ va chạm xảy ra gần như ngay lập tức sau khi máy bay Airbus A350 hạ cánh xuống đường băng vào lúc 17h46 (giờ địa phương).

Chiếc máy bay chở khách chìm trong biển lửa - Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo vào đêm 2/1, ban điều hành của Japan Airlines cho hay cơ trưởng lái Airbus A350 đã được phép hạ cánh, nhưng có khả năng đã không thể nhìn thấy chiếc máy bay tuần tra hàng hải Dash-8 do hãng Bombardier chế tạo bên dưới.

Các nhà chức trách Nhật Bản đang điều tra tình huống phía sau vụ va chạm, bởi đây là điều mà các chuyên gia hàng không cho rằng rất bất thường.