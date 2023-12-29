Gia đình cô dâu chú rể 'hỗn chiến' trong đám cưới, khách mời 'ngao ngán' khi nguyên nhân chỉ vì 'miếng ăn'

Đoạn video cho thấy cảnh nhà trai và nhà gái cãi nhau trong đám cưới, sau đó các vị khách dự tiệc của hai bên gia đình cũng lao vào đánh nhau. Họ dùng ghế ném loạn xạ. Người đàn ông mặc áo đỏ còn tóm cổ một vị khách nam khác và đè anh ta xuống sàn giữa lúc hỗn loạn. Một người đàn ông mặc áo vàng tung cú đấm vào vị khách khác.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Mirror, vụ ẩu đả này xảy ra tại một đám cưới ở miền bắc Ấn Độ hôm 21/12. Nguyên nhân là thiếu phô mai trong món matar paneer - một món ăn chay kiểu Bắc Ấn Độ, thường được làm từ đậu Hà Lan, phô mai và nấu trong nước sốt cà chua. Đây là món ăn truyền thống thường có trong tiệc cưới.

"Hỗn chiến nổ ra chỉ vì một món ăn chay", một người dân địa phương nói.

Đám đông xung quanh kinh hoàng khi nhìn những chiếc ghế bị ném khắp phòng và các thành viên hai họ đánh nhau quanh chiếc bàn dài đầy thức ăn.

Đoạn video ghi lại cảnh hỗn chiến sau đó được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội khiến nhiều người ngạc nhiên đến bàng hoàng: "Chỉ vì thiếu miếng phô mai mà đám cưới trở thành như vậy sao"; "Đám cưới để đời, không biết cô dâu chú rể cảm thấy sao nữa"; "Quan điểm về món ăn của mỗi người khác nhau, nên sẽ có những bất đồng".

Khách mời hai bên gia đình cầm ghế ném nhau trong đám cưới - Ảnh: Jam Press

Trước đó, một vụ "hỗn chiến" tương tự cũng xảy ra khiến cư dân mạng xôn xao. Dẫn từ Sohu, đám cưới diễn ra ngày 2/10 tại một địa điểm tuyệt đẹp; cô dâu chú rể mời đông đảo bạn bè, người thân hai bên gia đình tới dự.

Khi tới màn cô dâu chú rể đi đến bàn tiệc của các trưởng bối bên nhà trai để nói lời cảm ơn thì một bà cô của chú rể đi vào nhà vệ sinh. Cặp vợ chồng trẻ đứng đợi một lúc không thấy bà quay lại nên quyết định nâng cốc chúc mừng những người lớn tuổi khác trước.

Khi thấy bà cô quay lại bàn tiệc, cặp tân hôn quay lại để chạm ly với bà. Nhạc ở hôn trường quá lớn, giọng của cô dâu lại nhỏ nên bà tưởng cô không nói câu nào với mình, không tôn trọng mình, liền tức giận đập vỡ ly rượu đang cầm trong tay.

Càng lúc, vị trưởng bối này càng mất kiểm soát, tấn công cô cháu dâu bằng những lời rất nặng nề, nói cô thất học, chế nhạo cô xuất thân từ gia đình người mẹ đơn thân, lại đòi nhiều tiền cưới.

Những lời nói quá quắt của bà khiến nhà gái và cả chú rể đều phẫn nộ. Không khí tại hôn trường trở nên căng thẳng, hai họ xông vào cãi nhau, lật bàn, đập ghế, khiến đám cưới thành một đấu trường hỗn loạn.

Ngày trọng đại của đôi trẻ bỗng trở thành cuộc hỗn chiến của hai bên gia đình - Ảnh: Sohu

Theo trần tình của chú rể, nguyên nhân sâu xa của cuộc cãi vã này nằm ở sự ích kỷ và kiêu ngạo, tự tôn quá mức của bà cô anh. Bà đã dùng những lời lẽ xúc phạm, chế nhạo hoàn cảnh gia đình cô dâu và tung tin đồn về tiền bạc, khiến mâu thuẫn càng thêm căng thẳng.

Ngoài ra, theo chú rể, ngay từ đầu bà cô này đã ức chế, khó chịu vì con trai mình lớn tuổi hơn chú rể nhưng chưa lấy được vợ.

Còn cô dâu tuy bị tấn công bằng những lời mạt sát nặng nề nhưng vẫn tỏ ra kiên cường. Cô không đáp trả bà cô của chồng. Thái độ bình tĩnh, cách cư xử phải phép khiến cô nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cộng đồng mạng hết lời chỉ trích thái độ phách lối của bà cô khiến tiệc cưới của cháu mình biến thành bãi chiến trường tan hoang.