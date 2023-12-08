Thương tâm: Bảo mẫu sơ ý, để em bé 2 tuổi rơi từ tầng 23 chung cư xuống đất tử vong

Thế giới 08/12/2023 09:17

Bảo mẫu đã để em bé trong phòng và không biết bằng cách nào, đứa trẻ rơi từ cửa sổ tầng 23 xuống, tử vong.

Theo VTC News dẫn nguồn từ SCMP, bi kịch xảy ra ngày 15/12/2020 ở tỉnh Chiết Giang. Bảo mẫu họ Lương được người phụ nữ họ Tạ thuê chăm sóc con gái Mili. Khi cô Tạ đang  bận làm việc, bảo mẫu Lương đưa Mili đến thăm con gái riêng của mình, sống trong căn hộ tầng 23 của một tòa chung cư.

Bảo mẫu đã để Mili trong phòng và không biết bằng cách nào, đứa trẻ rơi từ cửa sổ tầng 23 xuống, tử vong. Tòa án địa phương tuyên phạt Lương 1 năm tù và 2 năm quản chế, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Thương tâm: Bảo mẫu sơ ý, để em bé 2 tuổi rơi từ tầng 23 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh 1
Em bé rơi từ tầng cao - Ảnh minh họa: Internet

Quá đau khổ trước cái chết thảm khốc của con gái, lại không nhận được lời xin lỗi nào từ Lương, cô Tạ kháng cáo phán quyết của tòa, muốn bảo mẫu phải chịu mức án nặng hơn.

Một thời gian sau, gia đình bảo mẫu kiện ngược cô Tạ về tội phỉ báng, cáo buộc cô lan truyền thông tin cá nhân của Lương nhằm mục đích bôi nhọ tên tuổi. 

Ngày 29/11/2023 vừa qua, cô Tạ nhận được giấy triệu tập ra tòa với cáo buộc này. Người mẹ mất con rất buồn vì vụ kiện ngày càng trở nên phức tạp. Cô nói với truyền thông: “Mili đã ra đi được 3 năm. Tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi. Tất cả những gì tôi nhận được là một vụ kiện chống lại tôi".

Vụ kiện kéo dài 3 năm chưa có hồi kết này khiến dân mạng sục sôi phẫn nộ. Rất nhiều người lên án bảo mẫu và gia đình cô ta: "Gia đình bảo mẫu thật vô liêm sỉ, gia đình của Mili thật đáng thương"; "Không hiểu sao đã bất cẩn để đứa trẻ tử vong rồi còn không nhìn nhận tội lỗi của mình mà còn đi kiện lại gia đình đứa trẻ"....

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc xảy ra trường hợp đau lòng như trên. Theo Dân Trí, một gia đình ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã gửi đơn tố cáo bảo mẫu sau khi em bé 2 tuổi của họ tử vong một cách bí ẩn từ tầng 8 của tòa nhà chung cư.

Đoạn video được camera giám sát ghi lại hôm 14/6 cho thấy, bé gái 2 tuổi có biệt danh Little Cherry đi cùng bảo mẫu họ Vũ vào thang máy. Do mải nhìn vào màn hình điện thoại, bảo mẫu chỉ đẩy chiếc xe scooter ra ngoài mà quên mất còn em bé trong thang máy.

Khi phát hiện bỏ quên bé gái, bảo mẫu Vũ cố dùng tay để ngăn cửa thang máy đóng lại, nhưng đã quá muộn. Bé gái bị thang đưa lên tầng 8 của tòa nhà. Hình ảnh từ camera cho thấy, cô bé một mình trong thang máy nên rất hoảng sợ và khóc lóc. Tới tầng 8, cửa thang máy mở ra, cô bé bước ra ngoài. Kể từ thời điểm đó, bé không được camera lưu lại hình ảnh nữa.

Bảo mẫu Vũ khai nhận rất lo lắng khi biết bỏ quên Little Cherry nên đã chạy theo thang lên tầng 8 đi tìm. Nhưng cô không thấy bé gái đâu nữa. Khoảng 30 phút sau, cư dân tòa nhà phát hiện thi thể bé gái nằm ở bục tầng 2 của chung cư.

Theo điều tra ban đầu từ cảnh sát, trên tầng 8 có một cửa sổ mở hé cửa. Cửa sổ này cách mặt sàn thấp, chỉ khoảng 45cm, có thể dễ dàng leo lên. Nhiều khả năng, bé gái thấy cửa mở đã ra ngoài nhìn xuống dưới và không may sảy chân, ngã từ trên xuống rồi tử vong.

Cha em bé, anh Trần khẳng định, chính sự bất cẩn của bảo mẫu Vũ đã dẫn tới cái chết thương tâm của con gái mình.

"Bé được 21 tháng tuổi, mới tập đi thời gian gần đây. Trái tim tôi như vỡ vụn khi biết tin con không còn trên đời nữa", anh Trần đau khổ cho biết.

Thương tâm: Bảo mẫu sơ ý, để em bé 2 tuổi rơi từ tầng 23 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh 2
Bảo mẫu bỏ quên em bé trong thang máy - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo anh Trần, bảo mẫu Vũ không trung thực khi kể lại vụ việc sơ sài khiến hai vợ chồng anh tìm kiếm con ở những nơi sai vị trí. Khi cô bé được phát hiện ra thì đã quá muộn để cứu sống.

"Cô ta là bảo mẫu toàn thời gian, có chứng chỉ hành nghề cao cấp chăm sóc trẻ em và được đào tạo chuyên nghiệp. Tại sao cô ta không nói thật mọi chuyện. Nếu sớm phát hiện, con tôi có thể được cứu sống", người cha phẫn nộ nói.

Bảo mẫu Vũ hiện đang được tại ngoại, cho biết rất ân hận vì sự bất cẩn của mình và hứa nhận toàn bộ trách nhiệm. "Đó là lỗi của tôi. Trước đó, tôi có nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không cố ý. Khi phát hiện ra, tôi cũng cố cứu cháu nhưng không được", bảo mẫu nói. 

Theo luật sư Lan Tianbin tại công ty luật Fadedongheng ở tỉnh Giang Tô, người bảo mẫu này có thể phải đối mặt với án tù với cáo buộc gây ra cái chết vì sự bất cẩn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ và thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.

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Từ khóa:   chung cư tin thế giới tin tức đời sống bảo mẫu

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