Giờ hạnh phúc thành ngày đen tối: Cô dâu bỏng khắp mặt vì bình xịt dây ruy băng bốc cháy

Cô dâu bị bỏng không nhẹ khi được người thân, bạn bè chào mừng bằng việc xịt dây ruy băng nhiều màu lên mặt, lên người. Kết quả là toàn bộ khuôn mặt của cô bị bao phủ bởi những mụn nước lớn và gần như bị biến dạng.

Theo VTC news dẫn nguồn từ Sohu, đám cưới là sự kiện hân hoan nhất, nơi cô dâu trở thành tâm điểm chú ý bởi sự xinh đẹp, lộng lẫy nhưng không ngờ lại là bi kịch đối với cặp vợ chồng trẻ ở Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Cô dâu bị bỏng không nhẹ khi được người thân, bạn bè chào mừng bằng việc xịt dây ruy băng nhiều màu lên mặt, lên người. Kết quả là toàn bộ khuôn mặt của cô bị bao phủ bởi những mụn nước lớn và gần như bị biến dạng.

Cô dâu phải băng bó vùng mặt sau sự cố - Ảnh: Sohu

Vào ngày 23/12, cô bước ra khỏi xe cưới và để vào lễ đường. Khi cô bước lên thảm đỏ cùng chú rể, người thân, bạn bè ở gần đó nhanh chóng giơ bình xịt để phun những sợi ruy băng nhiều màu lên đôi vợ chồng.

Mọi người thấy cô dâu đang mỉm cười hạnh phúc thì một làn khói bốc ra từ tóc, và cô lập tức che mặt, giấu mặt vào vòng tay của chú rể. Ngay sau đó, phần bên phải khuôn mặt của cô dâu đỏ bừng và sưng tấy.

Lúc đó, dù cảm thấy mặt mình rất nóng, cô dâu nghĩ mình sẽ ổn thôi, nhưng không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy mặt mình bị tổn thương nặng, các vết bỏng đã thành bọng nước lớn. Sau khi đến bệnh viện và được bác sỹ xử lý, gương mặt cô bị quấn đầy băng trông như một xác ướp. Từ những chỗ lộ ra có thể thấy các vết tổn thương lớn màu đen.

Bình xịt dây màu (hay bình xịt sợi màu, bình xịt ruy băng) được sử dụng nhiều trong các ngày lễ hội, tiệc tùng như đám cưới, sinh nhật, tỏ tình, Noel… Khi bấm nút xịt, những sợi dây mảnh nhiều màu từ trong bình sẽ phun ra, bao phủ lên đầu tóc, quần áo của mọi người, tạo không khí lễ hội hết sức vui vẻ.

Một số loại bình xịt ruy băng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều loại bình xịt ruy băng có chứa ethanol và khí metan, sau khi được phun ra ngoài nếu gặp lửa sẽ rất dễ bùng lên, gây bỏng hoặc hỏa hoạn.

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