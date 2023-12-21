Đây là hiện tượng hiếm lạ, rất ít khi xảy ra nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Ettoday, hai ngày trước khi xảy ra động đất ở Cam Túc, một số người dân chụp được cảnh tượng một đàn chim màu đen rất lớn bay lượn trên bầu trời địa phương. Những hình ảnh được chụp lúc chiều tối cho thấy, trên đường phố xuất hiện đàn chim đen lớn, một số con bay vòng tròn ở độ cao thấp, còn lại đa số chim đen đậu kín đường dây điện.

Năm 1975, ở thành phố Hải Thành (Liêu Ninh, Trung Quốc) cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Bất chấp nhiệt độ xuống cực thấp, mặt nước đóng băng, rất nhiều con rắn đua nhau trườn ra khỏi nơi ngủ đông trong những tuần trước khi trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công Hải Thành vào ngày 4/2 năm đó.

Ngay sau khi trận động đất tại Cam Túc xảy ra, những hình ảnh về đàn chim đen được lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu báo trước của thiên tai bởi trong lịch sử, đã có không ít bằng chứng về việc động vật cảm ứng được tai họa thiên nhiên sớm hơn con người và có hành vi kỳ lạ trong khoảng từ vài tuần đến vài giây trước khi động đất.

Hành vi bất thường của loài bò sát này cùng với các sự cố khác đã thuyết phục nhà chức trách sơ tán người dân khỏi thành phố vài giờ trước khi thảm họa xảy ra.

Các loài động vật cũng có hành vi kỳ lạ trước khi xảy ra trận động đất lịch sử 7,8 độ richter vào ngày 28/7/1976 ở thành phố công nghiệp Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Thảm họa này đã san bằng gần như toàn bộ thành phố, cướp đi sinh mạng của hơn 700 nghìn người.

Trong vòng một vài tuần trước thảm họa này, cá tươi ở Đường Sơn được bán rất nhiều và rất rẻ. Ngư dân cho biết trước và sau ngày 20/7, họ nhìn thấy rất nhiều loại cá nổi lên, rất dễ bắt.

Hoắc Thiện Hoa, một người dân sống ở thành phố này kể lại, vào ngày 25/7/1976, 3 ngày trước khi động đất xảy ra, anh nghe tiếng động lạ ở ao cá, chạy ra xem thì thấy cả đàn cá nhảy cao trên mặt nước, có con nhảy thẳng lên trời, xoay vòng như con quay.

Cũng hôm đó, Trương Hồ Hiệu, một thuyền viên, thấy xung quanh thuyền có tiếng kêu rít, rồi một đàn chuồn chuồn màu xanh bay tới đậu đầy thuyền, người xua đuổi hay bắt cũng không hề nhúc nhích.

Một ngày trước động đất, anh Trương Hữu và nhiều người khác ở thị trấn Bình Thôn, huyện Thiên An, Đường Sơn nhìn thấy chim yến mẹ ngậm lấy yến con bay đi. Nhiều người dân trong huyện cũng nhìn thấy chuồn chuồn và châu chấu bay thành từng đàn trải rộng hơn trăm mét.

Cùng ngày, ông Vương Cái Sơn ở huyện Loan Nam, Đường Sơn nhìn thấy đàn chuột trong vườn chạy tán loạn một cách hốt hoảng, nhiều chuột lớn mang theo chuột nhỏ chạy điên cuồng như thể đang tìm nơi trú ẩn. Tại một nhà kho hợp tác xã gần Đường Sơn, có người chứng kiến hơn 300 con chuột chui ra khỏi hang và cùng tụ họp.

Nửa đêm 27/7, vài giờ trước trận động đất kinh hoàng, ông Vương Tài ở ngoại ô thành phố Đường Sơn ngạc nhiên thấy 4 con vịt trước cổng nhà mình rướn cổ kêu và vỗ cánh phành phạch, đi theo ông nhằng nhẵng, dùng mỏ kéo ống quần ông như muốn nói gì đó. Còn ông Trương Bảo Quý ở huyện Loan Nam không ngủ được vì mèo trong nhà kêu la thảm thiết, cho ăn thì không chịu ăn, cứ kêu và chạy tán loạn.

Đêm đó, nhiều người nghe thấy tiếng chó sủa bất thường, ngựa dứt dây cương chạy cuồng ra quốc lộ. Và lúc 3h45 ngày 28/7/1976, trận động đất được đánh giá là có "sức hủy diệt tương đương 400 quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima" đã xảy ra.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Tân Hoa xã, tính đến tối 19/12, giờ địa phương, trận động đất mạnh 6,2 độ đã giết chết 127 người, gồm 113 người ở Cam Túc, 14 người ở Thanh Hải, hàng trăm người bị thương.

Động đất cũng làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng như nước, điện, giao thông và thông tin liên lạc.

Khung cảnh hoang tàn, đổ nát sau trận động đất - Ảnh: Reuters

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, trận động đất đã làm hư hại hơn 155.000 tòa nhà và khiến người dân phải chạy ra ngoài giữa giá lạnh để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra lúc 23h59 đêm 18-12 ở độ sâu 10km. Tâm chấn cách huyện Tích Thạch Sơn, châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc khoảng 8km.

Sau trận động đất, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn cũng như hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã yêu cầu chính quyền địa phương ứng cứu, điều trị kịp thời những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất, diễn biến thời tiết để ngăn ngừa thiên tai thứ cấp.

Hàng cứu trợ gồm áo khoác, chăn, giường xếp, mì ăn liền, lều, bếp lò đang được gửi đến vùng bị thiên tai để đảm bảo nhu cầu cơ bản cho các nạn nhân. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng cử một nhóm chuyên gia y tế đến khu vực bị ảnh hưởng sau trận động đất.

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp đã chuyển 200 triệu nhân dân tệ (28 triệu USD) để "đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời giảm thiểu tác động từ thảm họa".

Theo Hãng tin AFP, trận động đất lần này là trận nguy hiểm nhất ở Trung Quốc kể từ năm 2014, khi đó có hơn 600 người thiệt mạng ở tỉnh Vân Nam.