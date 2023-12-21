Động đất khiến hơn 120 người chết ở Trung Quốc: Giải mã hành động lạ lùng của động vật trước khi thảm họa ập đến

Thế giới 21/12/2023 13:13

Đây là hiện tượng hiếm lạ, rất ít khi xảy ra nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Ettoday, hai ngày trước khi xảy ra động đất ở Cam Túc, một số người dân chụp được cảnh tượng một đàn chim màu đen rất lớn bay lượn trên bầu trời địa phương. Những hình ảnh được chụp lúc chiều tối cho thấy, trên đường phố xuất hiện đàn chim đen lớn, một số con bay vòng tròn ở độ cao thấp, còn lại đa số chim đen đậu kín đường dây điện.

Đây là hiện tượng hiếm lạ, rất ít khi xảy ra nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Động đất khiến hơn 120 người chết ở Trung Quốc: Giải mã hành động lạ lùng của động vật trước khi thảm họa ập đến - Ảnh 1
Hai ngày trước khi trận động đất 6,2 độ ở Tích Thạch Sơn xảy ra, nhiều cư dân địa phương chụp được hình ảnh một đàn chim đen bay vòng tròn và dừng lại trên bầu trời - Ảnh: Ettoday

Ngay sau khi trận động đất tại Cam Túc xảy ra, những hình ảnh về đàn chim đen được lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu báo trước của thiên tai bởi trong lịch sử, đã có không ít bằng chứng về việc động vật cảm ứng được tai họa thiên nhiên sớm hơn con người và có hành vi kỳ lạ trong khoảng từ vài tuần đến vài giây trước khi động đất.

Năm 1975, ở thành phố Hải Thành (Liêu Ninh, Trung Quốc) cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Bất chấp nhiệt độ xuống cực thấp, mặt nước đóng băng, rất nhiều con rắn đua nhau trườn ra khỏi nơi ngủ đông trong những tuần trước khi trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công Hải Thành vào ngày 4/2 năm đó.

Hành vi bất thường của loài bò sát này cùng với các sự cố khác đã thuyết phục nhà chức trách sơ tán người dân khỏi thành phố vài giờ trước khi thảm họa xảy ra.

Các loài động vật cũng có hành vi kỳ lạ trước khi xảy ra trận động đất lịch sử 7,8 độ richter vào ngày 28/7/1976 ở thành phố công nghiệp Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Thảm họa này đã san bằng gần như toàn bộ thành phố,  cướp đi sinh mạng của hơn 700 nghìn người.

Trong vòng một vài tuần trước thảm họa này, cá tươi ở Đường Sơn được bán rất nhiều và rất rẻ. Ngư dân cho biết trước và sau ngày 20/7, họ nhìn thấy rất nhiều loại cá nổi lên, rất dễ bắt.

Hoắc Thiện Hoa, một người dân sống ở thành phố này kể lại, vào ngày 25/7/1976, 3 ngày trước khi động đất xảy ra, anh nghe tiếng động lạ ở ao cá, chạy ra xem thì thấy cả đàn cá nhảy cao trên mặt nước, có con nhảy thẳng lên trời, xoay vòng như con quay.

Cũng hôm đó, Trương Hồ Hiệu, một thuyền viên, thấy xung quanh thuyền có tiếng kêu rít, rồi một đàn chuồn chuồn màu xanh bay tới đậu đầy thuyền, người xua đuổi hay bắt cũng không hề nhúc nhích.

Một ngày trước động đất, anh Trương Hữu và nhiều người khác ở thị trấn Bình Thôn, huyện Thiên An, Đường Sơn nhìn thấy chim yến mẹ ngậm lấy yến con bay đi. Nhiều người dân trong huyện cũng nhìn thấy chuồn chuồn và châu chấu bay thành từng đàn trải rộng hơn trăm mét.

Cùng ngày, ông Vương Cái Sơn ở huyện Loan Nam, Đường Sơn nhìn thấy đàn chuột trong vườn chạy tán loạn một cách hốt hoảng, nhiều chuột lớn mang theo chuột nhỏ chạy điên cuồng như thể đang tìm nơi trú ẩn. Tại một nhà kho hợp tác xã gần Đường Sơn, có người chứng kiến hơn 300 con chuột chui ra khỏi hang và cùng tụ họp.

Nửa đêm 27/7, vài giờ trước trận động đất kinh hoàng, ông Vương Tài ở ngoại ô thành phố Đường Sơn ngạc nhiên thấy 4 con vịt trước cổng nhà mình rướn cổ kêu và vỗ cánh phành phạch, đi theo ông nhằng nhẵng,  dùng mỏ kéo ống quần ông như muốn nói gì đó. Còn ông Trương Bảo Quý ở huyện Loan Nam không ngủ được vì mèo trong nhà kêu la thảm thiết, cho ăn thì không chịu ăn, cứ kêu và chạy tán loạn.

Đêm đó, nhiều người nghe thấy tiếng chó sủa bất thường, ngựa dứt dây cương chạy cuồng ra quốc lộ. Và lúc 3h45 ngày 28/7/1976, trận động đất được đánh giá là có "sức hủy diệt tương đương 400 quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima" đã xảy ra. 

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Tân Hoa xã, tính đến tối 19/12, giờ địa phương, trận động đất mạnh 6,2 độ đã giết chết 127 người, gồm 113 người ở Cam Túc, 14 người ở Thanh Hải, hàng trăm người bị thương. 

Động đất cũng làm hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng như nước, điện, giao thông và thông tin liên lạc.

Động đất khiến hơn 120 người chết ở Trung Quốc: Giải mã hành động lạ lùng của động vật trước khi thảm họa ập đến - Ảnh 2

Động đất khiến hơn 120 người chết ở Trung Quốc: Giải mã hành động lạ lùng của động vật trước khi thảm họa ập đến - Ảnh 3
 Khung cảnh hoang tàn, đổ nát sau trận động đất - Ảnh: Reuters

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, trận động đất đã làm hư hại hơn 155.000 tòa nhà và khiến người dân phải chạy ra ngoài giữa giá lạnh để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra lúc 23h59 đêm 18-12 ở độ sâu 10km. Tâm chấn cách huyện Tích Thạch Sơn, châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc khoảng 8km.

Sau trận động đất, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn cũng như hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã yêu cầu chính quyền địa phương ứng cứu, điều trị kịp thời những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất, diễn biến thời tiết để ngăn ngừa thiên tai thứ cấp.

Hàng cứu trợ gồm áo khoác, chăn, giường xếp, mì ăn liền, lều, bếp lò đang được gửi đến vùng bị thiên tai để đảm bảo nhu cầu cơ bản cho các nạn nhân. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng cử một nhóm chuyên gia y tế đến khu vực bị ảnh hưởng sau trận động đất.

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp đã chuyển 200 triệu nhân dân tệ (28 triệu USD) để "đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời giảm thiểu tác động từ thảm họa".

Theo Hãng tin AFP, trận động đất lần này là trận nguy hiểm nhất ở Trung Quốc kể từ năm 2014, khi đó có hơn 600 người thiệt mạng ở tỉnh Vân Nam.

Động đất ở Trung Quốc: Nhân chứng sống sót bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng trời đất rung chuyển, chạy đua với 'tử thần' từ tầng 16

Động đất ở Trung Quốc: Nhân chứng sống sót bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng trời đất rung chuyển, chạy đua với 'tử thần' từ tầng 16

Lúc xảy ra động đất, thời tiết ngoài trời rất lạnh, nhiệt độ khoảng -12 độ C. Nhiều người tháo chạy khỏi các tòa nhà xung quanh, một số người chỉ kịp mặc áo khoác mỏng, một số quấn chăn, có người thậm chí còn đang cởi trần.

Xem thêm
Từ khóa:   động đất động đất ở Trung Quốc tin thế giới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 24 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 27 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích