Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 100 người chết, 200 người bị thương

Thế giới 19/12/2023 09:20

Trận động đất đã làm đổ nhiều nhà cửa và khiến người dân phải chạy ra đường để đảm bảo an toàn, nguồn cung cấp điện và nước bị gián đoạn.Trận động đất xảy ra lúc khoảng 11:59 tối 18/12 giờ địa phương.

Theo thông tin từ VTC News, trận động đất mạnh 5,9 độ richter gây chấn động mạnh qua nhiều khu vực ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc vào thứ 19/12. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, 11 người cũng thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại thành phố Hải Đông, tỉnh lân cận Thanh Hải.

Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 100 người chết, 200 người bị thương - Ảnh 1
Khu vực xảy ra động đất - Ảnh: U.S. Geological Survey

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ trước đó cho biết một trận động đất mạnh 5,9 độ richter trong khu vực gây ra rung chuyển nghiêm trọng, có thể gây thiệt hại kinh tế lớn và có khả năng lan rộng. Chính quyền Trung Quốc đưa ra con số cao hơn một chút là 6,2 độ.

Trận động đất xảy ra với tâm chấn ở độ sâu chỉ hơn 9km, theo USGS.

Theo cập nhật của The Guardian, các cơ quan này cho biết trận động đất đã làm đổ nhiều nhà cửa và khiến người dân phải chạy ra đường để đảm bảo an toàn, nguồn cung cấp điện và nước bị gián đoạn.Trận động đất xảy ra lúc khoảng 11:59 tối 18/12 giờ địa phương.

Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 100 người chết, 200 người bị thương - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị nạn - Ảnh: CNN

Dẫn tin từ VnExpress, giới chức Trung Quốc điều động hàng chục phương tiện, hàng nghìn nhân viên cứu hộ cùng các đơn vị công an, vũ cảnh, cứu hỏa, y tế và các lực lượng khác tới khu vực xảy ra động đất.

2.500 lều bạt, 10.000 áo khoác, 10.000 bộ chăn mền, 10.000 chiếc đệm và 10.000 giường gấp được chuyển tới địa phương để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi động đất.

Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trận động đất mạnh gây thiệt hại lớn. Trận động đất mạnh 5,4 độ tại tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc hồi tháng 8 khiến 21 người bị thương, hàng chục tòa nhà bị sập. Truyền thông Trung Quốc khi đó đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong hơn một thập kỷ.

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