Động đất ở Trung Quốc: Nhân chứng sống sót bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng trời đất rung chuyển, chạy đua với 'tử thần' từ tầng 16

Thế giới 19/12/2023 13:45

Lúc xảy ra động đất, thời tiết ngoài trời rất lạnh, nhiệt độ khoảng -12 độ C. Nhiều người tháo chạy khỏi các tòa nhà xung quanh, một số người chỉ kịp mặc áo khoác mỏng, một số quấn chăn, có người thậm chí còn đang cởi trần.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Global Times, liên quan đến trận động đất kinh hoàng khiến hàng trăm người chết và bị thương ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, người dân ở đây cho biết khi động đất xảy ra, họ có cảm giác như bị hất tung lên sau một đợt sóng mạnh.

"Tôi sống ở tầng 16 và cảm nhận thấy rung lắc rất mạnh. Khoảnh khắc xảy ra động đất, tôi có cảm giác cơ thể mình như bị hất tung lên sau một đợt sóng triều. Tôi đánh thức mọi người trong nhà và chạy một mạch theo cầu thang bộ 16 tầng xuống đất", nhân chứng tên Qin, sống gần tâm chấn trận động đất, kể lại.

Động đất ở Trung Quốc: Nhân chứng sống sót bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng trời đất rung chuyển, chạy đua với 'tử thần' từ tầng 16 - Ảnh 1
Người dân đốt củi sưởi ấm ngoài trời sau khi xảy ra vụ động đất - Ảnh: AFP

Qin nói lúc xảy ra động đất, thời tiết ngoài trời rất lạnh, nhiệt độ khoảng -12 độ C. Nhiều hàng xóm của anh tháo chạy khỏi các tòa nhà xung quanh, một số người chỉ kịp mặc áo khoác mỏng, một số quấn chăn, có người thậm chí còn đang cởi trần.

Theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Tân Hoa Xã, trung tâm cứu trợ động đất của Quốc Vụ viện và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp động đất quốc gia lên cấp II, sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,2 độ phía tây bắc Trung Quốc vào nửa đêm 18/12.

Vùng động đất nằm ở khu vực biên giới Cam Túc - Thanh Hải, Trung Quốc.

Động đất ở Trung Quốc: Nhân chứng sống sót bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng trời đất rung chuyển, chạy đua với 'tử thần' từ tầng 16 - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người dân sống sót - Ảnh: CNN

Truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó đưa tin ít nhất 86 người đã thiệt mạng trong một trận động đất qua đêm ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc.

Tân Hoa xã dẫn lời trụ sở cứu trợ động đất của tỉnh cho biết 96 người khác bị thương trong tỉnh sau khi trận động đất mạnh và nông xảy ra.

Cũng theo hãng thông tấn quốc gia của Trung Quốc thời điểm đó, 9 người đã thiệt mạng và 124 người bị thương tại thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải lân cận.

Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) xác định trận động đất mạnh 6,1 độ, ở độ sâu 35km, tâm chấn nằm cách Lan Châu, Trung Quốc 102km về phía tây - tây nam.

Tân Hoa xã cho hay một nhóm công tác đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá tác động của thảm họa và cung cấp hướng dẫn cho các hoạt động cứu trợ địa phương.

Do khu vực xảy ra thảm họa nằm ở vùng cao, thời tiết lạnh nên các nỗ lực cứu hộ đang được gấp rút tiến hành nhằm ngăn chặn thảm họa thứ cấp do các yếu tố ngoài động đất gây ra.

Nhiệt độ ở Lâm Hạ Cam Túc, gần nơi xảy ra động đất, là khoảng âm 14 độ C (6,8°F) vào sáng 19-12. Hầu hết Trung Quốc đang vật lộn với nhiệt độ đóng băng khi đợt lạnh bắt đầu từ tuần trước tiếp tục quét qua đất nước này.

Sở cứu hỏa cứu nạn tỉnh đã cử 580 nhân viên cứu hộ, 88 xe cứu hỏa, 12 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn, cùng với đưa hơn 10.000 bộ trang thiết bị tới khu vực thiên tai.

Cơ quan đường sắt đã đình chỉ các chuyến tàu chở khách và hàng hóa đi qua vùng động đất và ra lệnh kiểm tra an toàn đường ray.

Bí thư và thống đốc Cam Túc đã nhanh chóng đến khu vực thảm họa để chỉ huy cứu hộ và cứu trợ.

Các quan chức cho hay một số nguồn cấp nước, điện, giao thông, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng khác đã bị hư hại, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 100 người chết, 200 người bị thương

Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 100 người chết, 200 người bị thương

Trận động đất đã làm đổ nhiều nhà cửa và khiến người dân phải chạy ra đường để đảm bảo an toàn, nguồn cung cấp điện và nước bị gián đoạn.Trận động đất xảy ra lúc khoảng 11:59 tối 18/12 giờ địa phương.

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