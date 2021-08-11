Vụ kỳ án rúng động này đến nay vẫn chưa có lời giải.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) đã đưa tin về một vụ án xảy ra cách đây 25 năm. Đây là 1 trong những vụ án rúng động nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Chuyện đã qua 25 năm, tuy nhiên, gia đình nạn nhân vừa đệ đơn khởi kiện trường đại học của cô vì đã vô trách nhiệm trong việc quản lý sinh viên. Lật lại vụ án 25 năm trước, nạn nhân xấu số có tên Điêu Ái Thanh, là sinh viên của trường Cao đẳng Giáo dục Người lớn thuộc Đại học Nam Kinh. Người ta nhìn thấy cô lần cuối cùng vào ngày 10/1/1996, khi cô rời ký túc xá của nhà trường. Lúc này, Ái Thanh chỉ mới 19 tuổi. Trước khi đi, cô đã có một cuộc tranh cãi với ban tòa nhà.

9 ngày sau khi Ái Thanh mất tích, 8 địa điểm trong và gần khuôn viên trường đại học đã xuất hiện hàng loạt phần thi thể rải rác của nữ sinh. Nhìn cách hung thủ gây án, ai cũng phải ám ảnh vì quá tàn bạo. Hầu hết những phần thi thể của Ái Thanh được người đi đường phát hiện, chúng được bọc trong nhiều túi nilon đen. Nạn nhân Điêu Ái Thanh. Ảnh minh họa: Internet Mặc dù ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tổ chức cuộc điều tra quy mô lớn nhưng vẫn không truy vết được dấu vết của hung thủ. 20 năm sau, cũng là ngày 20/1/2016, thời hạn truy tố hung thủ đã kết thúc theo luật pháp. Ngay khi thông tin này đưa ra, dư luận Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ. Đứng trước sự bất bình của nhân dân, Cục Điều tra Hình sự Trung Quốc đành đưa ra tuyên bố đặc biệt sẽ không giới hạn thời hiệu 20 năm khởi tố mà sẽ kéo dài đến vô thời hạn vì tính chất nghiêm trọng của tội ác.

Vụ án về Điêu Ái Thanh và hơn 2000 mảnh thi thể bị cắt rời đã trở thành đề tài cho nhiều truyện trinh thám nổi tiếng, điển hình như "Thập tông tội". Cuối tháng 3 vừa qua, gia đình nạn nhân đã bất ngờ đâm đơn kiện Đại học Nam Kinh. Ông Zhou Zhaocheng, một luật sư cho biết ông đã đến Tòa án nhân dân quận Cổ Lâu cùng với chị gái của nạn nhân đã đệ đơn kiện Đại học Nam Kinh, thay mặt cho cha mẹ nữ sinh viên họ Điêu. Theo vị luật sư này, cái chết của Điêu Ái Thanh có trách nhiệm không nhỏ từ ban quản lý ký túc xá trường học. Bố mẹ cô gái cho rằng, cô đã bị mắng và phạt bất công nên mới bỏ đi. Trước đó, cô đã cãi nhau với nhân viên quản lý về việc bạn cùng phòng sử dụng thiết bị điện tử cấm. Cũng theo luật sư của gia đình Ái Thanh, khi nạn nhân không trở về ký túc xá, trường đại học đã không thông báo với cha mẹ cô bé và tổ chức đi tìm nữ sinh, thay vào đó, họ vẫn im lặng. Cho đến ngày cảnh sát tìm thấy những mảnh thi thể của Điêu Ái Thanh, nhà trường mới biết nữ sinh này đã mất tích trong thời gian dài. Luật sư và chị gái Điêu Ái Thanh. Ảnh minh họa: Internet Cho rằng Đại học Nam Kinh đã không thực hiện trách nhiệm quản lý ký túc xá của mình nên vụ án đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để điều tra, đồng thời gián tiếp giúp kẻ sát nhân có đủ thời gian để gây án và tẩu thoát, gia đình Điêu Ái Thanh kiện trường đại học và đòi 1,62 triệu NDT tiền bồi thường (hơn 5 tỷ VNĐ). Chị gái của nạn nhân cho biết mục đích chính của gia đình không phải tiền bồi thường mà muốn tìm công lý cho em gái.

Háo hức được bữa cơm ngon, cô gái khóc thét khi nhìn thứ lúc nhúc vừa lấy ra trong tủ lạnh Chị đã nghĩ đến những món ngon nuốt lưỡi như trứng cút lộn luộc hoặc trứng cút xào me. Thế nhưng vào đúng phút chót, chị lại nhận ra có gì đó...sai sai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-an-chan-dong-nu-sinh-vien-bi-phan-xac-thanh-2000-manh-25-nam-sau-gia-dinh-bat-ngo-khoi-kien-mot-ben-khong-ngo-417258.html