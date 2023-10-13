Vô tình mở khung ảnh bạn gái cũ tặng, chàng trai bật khóc nức nở khi nhìn thấy dòng chữ này

Chàng trai vô tình tìm thấy dòng chữ phía sau khung ảnh bạn gái cũ tặng, phát hiện này khiến anh bật khóc nức nở.

Mới đây, một chàng trai đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội và đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Theo Sohu, trong lúc thu dọn đồ đạc trong nhà, chàng trai họ Ngải vô tình mở khung ảnh mà bạn gái cũ tặng. Dòng chữ phía sau khung ảnh khiến ảnh bật khóc.

Chàng trai vô tình phát hiện dòng chữ người yêu cũ để lại phía sau khung ảnh trong lúc dọn nhà - Ảnh minh họa: Internet

Phía sau tấm ảnh có viết: “Anh Ngải, sinh nhật vui vẻ, cưới em nhé”. Khi đọc được dòng chữ này, Ngải đã bật khóc và thở dài, anh biết rằng không bao giờ có thể quay lại được nữa. Người đàn ông hối hận vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này. Được biết, trước đây Ngải và bạn gái cũ đã có thời gian dài bên nhau nhưng sau đó vì nhiều lý do khiến cặp đôi chia tay.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Nhiều người đau lòng trước sự “bỏ lỡ” của người đàn ông này. Có người bình luận: “Đôi khi, bỏ lỡ nhau là việc tiếc nuối cả đời”. Người khác lại nói: “Việc bỏ lỡ trong tình yêu luôn khiến con người ta cảm thấy đau lòng, nhưng chúng ta phải học cách đối mặt với thực tế”. Một số người khác cho rằng, bỏ lỡ tình yêu không có nghĩa là thất bại mà điều đó có nghĩa là tình yêu này chưa phải đích đến cuối cùng.

Dòng chữ “Anh Ngải, sinh nhật vui vẻ, cưới em nhé” khiến người đàn ông bật khóc nức nở

Mặc dù vậy, sự việc này vẫn đang là chủ đề được bàn tán hot nhất mạng xã hội xứ Trung. Nó khiến con người ta cảm nhận được sự vĩ đại cũng như mong manh của tình yêu, đồng thời cũng khiến chúng ta hiểu được sự vô thường trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta nên trân trọng những người đang ở bên cạnh và đừng để đến khi mất đi rồi mới tỏ ra tiếc nuối.

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