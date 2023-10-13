Bị lừa đảo số tiền lớn, người đàn ông dùng roi da liên tục tấn công người phụ nữ ngay trên phố

Thế giới 13/10/2023 14:48

Người phụ nữ chuyên đi lừa đảo đã bị một người đàn ông dùng roi da đánh liên tục 8 phút và được nhiều người chú ý.

Mới đây, video một người đàn ông đánh một người phụ nữ 8 phút trên đường được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 10/10 tại huyện Vô Đệ, Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường.

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 Thiệu đã bị Điền dùng roi da đánh liên tục trong vòng 8 phút

Người phụ nữ bị đánh họ Thiệu (34 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Người đàn ông đánh người họ Điền (36 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện tình trạng người bị thương đã ổn định, nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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 Thiệu đã lừa đảo số tiền rất lớn, Điền là một trong số các nạn nhân của Thiệu

Được biết, Thiệu đã lừa Điền số tiền 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6.8 tỷ đồng). Trong video, người đàn ông cầm dao ở tay trái còn tay phải cầm roi da và liên tục đánh vào người phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ nhiều lần bỏ trốn nhưng bất thành. Một người chứng kiến vụ việc này cho biết, Thiệu là kẻ nói dối và chuyên đi lừa đảo, không ai không biết cô ta. Tổng cộng Thiệu đã lừa được 20 triệu tệ (khoảng 68 tỷ đồng) từ nhiều người khác nhau, Điền chính là một trong số các nạn nhân trong kế hoạch lừa đảo của Thiệu.

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