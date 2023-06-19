Vô tình dọn nhà, chàng rể bất ngờ phát hiện 'kho báu' bí mật được cất giữ hàng thập kỷ của bố vợ đã khuất

Những đồng xu được tìm thấy ước tính khoảng 10.000 đô la (khoảng 235 triệu đồng). “Nó nặng đến nỗi để lại dấu vết trên ngón tay tôi,” Reyes nói. Reyes tìm một công ty để biến những đồng xu thành tiền mặt. Tuy nhiên, công ty đã tính phí khoảng 8% số tiền được chuyển đổi từ đồng xu nên gia đình anh đã tìm cách khác. Reyes sau đó đã liên hệ với một số ngân hàng trong khu vực, nhưng các ngân hàng đều từ chối, nói rằng không còn chỗ trong két sắt. Sau đó, một ngân hàng khác nói rằng anh có thể tìm kiếm các đồng xu hiếm vì nó sẽ được giá cao hơn.

Những túi tiền xu trong tầm hầm nhà bố vợ anh Reyes - Ảnh: New York Times

Reyes cho biết: “Bố vợ tôi, một người Đức nhập cư, dường như đã thu thập tiền xu để dự đoán giá trị tương lai của chúng". Nhưng giờ đây, gia đình anh đã từ bỏ việc tìm kiếm những đồng xu quý hiếm trong đống đồng xu bố vợ anh để lại và đang tìm chủ nhân mới để lấy chúng. Reyes và gia đình anh thậm chí đã mua một chiếc kính lúp để đeo trên đầu và bắt đầu tìm kiếm những đồng xu hiếm, nhưng có quá nhiều đồng xu mà họ chỉ có thể kiểm tra được 1-2% trong tổng số đồng xu đó. Reyes cho biết quá trình này rất khó khăn, nói rằng không có đồng xu nào mà anh ấy kiểm tra mang lại bất kỳ thứ gì có thể được xem là quý hiếm.

Reyes chia sẻ: "Tôi nghe nói rằng có những chuyên gia và những người đam mê thu thập những đồng xu có giá trị". Anh cho rằng có thể có những đồng xu hiếm trong số những đồng xu này, gia đình Reyes đã đặt giá đồng xu của bố vợ anh với giá 25.000 đô la (khoảng 588 triệu đồng) trên một trang web giao dịch các loại tiền hiếm. Cho đến nay, có khoảng 300 yêu cầu mua hàng liên quan đến đồng xu đã được thông báo.