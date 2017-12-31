Vợ đưa con trai mới sinh đến thăm chồng hôn mê do tai nạn và điều kỳ diệu đã xảy ra

Thế giới 31/12/2017 11:52

Chị chỉ muốn con trai nhỏ biết mặt cha nhưng không ngờ việc này đã mang đến phép màu cho cả gia đình.

Anh James Spence (25 tuổi) sống tại thành phố Bristol (Vương quốc Anh) bị tai nạn xe máy chấn thương não dẫn đến hôn mê khi người vợ đang mang thai ở tuần thứ 38.

Như một sự trùng hợp, chị Charlene Pope – vợ anh đã hạ sinh bé Carter vào đúng ngày sinh nhật 8/8 của chồng. Lúc này, chồng chị vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu hồi phục. Chỉ sau vài giờ sinh, chị đã bế con trai đến thăm chồng để hai cha con có dịp được gặp nhau. Bà mẹ hai con tin rằng con trai nhỏ sẽ giúp cha có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.

Vợ đưa con trai mới sinh đến thăm chồng hôn mê do tai nạn và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 1
Chỉ sau vài giờ sinh, chị đã bế con trai đến thăm chồng - Ảnh: The Sun

Tôi sợ con trai sẽ không có cơ hội được nhìn thấy mặt cha. Vì thế tôi đã bế con sang thăm anh ấy” – chị Charlene chia sẻ.

Như một phép màu, 2 ngày sau khi được gặp con trai, anh James đã tỉnh lại sau 10 ngày rơi vào hôn mê. Lúc này, anh bị mất trí nhớ nhẹ. Vợ anh đã để ảnh con trong phòng bệnh và luôn kể những câu chuyện về con trai nhỏ Carter cho chồng nghe. Cứ thế, mỗi khi tỉnh giấc, anh đều được ngắm con trai yêu dấu của mình.

Vợ đưa con trai mới sinh đến thăm chồng hôn mê do tai nạn và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 2
James đã tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê sâu chính nhờ sự xuất hiện của con trai nhỏ - Ảnh: The Sun

Không chỉ giảm sút trí nhớ, bàn chân James cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh đi lại vô cùng vất vả sau vụ tai nạn. Nhưng anh vẫn muốn bế con trai dù chỉ ít phút ít ỏi. Điều này càng thôi thúc anh chiến đấu với bệnh tật để sớm bình phục. Và phép màu đã thực sự xảy ra khi cả gia đình chị Charlene được đón Giáng sinh bên nhau.

Vợ đưa con trai mới sinh đến thăm chồng hôn mê do tai nạn và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 3
James nhanh chóng hồi phục và có kỳ nghỉ Giáng sinh hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: The Sun

Bác sĩ Ben Walton – Trưởng khoa phục hồi chấn thương tại hệ thống Bệnh viện NHS Trust Bắc Bristol cho biết chính nhờ tình cảm gia đình thiêng liêng, tình phụ tử sâu nặng đã giúp bệnh nhân James Spence phục hồi một cách thần kỳ.

Vợ đưa con trai mới sinh đến thăm chồng hôn mê do tai nạn và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 4
Tình cảm gia đình, tình phụ tử đã tiếp thêm động lực cho người cha - Ảnh: The Sun

Theo The Sun, hiện tại anh James đã xuất viện về với gia đình. Anh luôn tranh thủ mọi thời gian để được ở bên con. Charlene cho biết vợ chồng chị dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2018.

Vợ đưa con trai mới sinh đến thăm chồng hôn mê do tai nạn và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 5
Đám cưới của vợ chồng anh James sẽ ngập tràn hạnh phúc khi có mặt các con - Ảnh: The Sun

Sau biến cố, vợ chồng chị thấm thía một điều rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi vì thế hãy trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

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Từ khóa:   câu chuyện xúc động tai nạn giao thông

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