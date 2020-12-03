Về nhà sau 1 năm ngồi tù, chồng sốc nặng khi biết vợ mang thai 6 tháng, quyết định sau đó khiến tất cả ngỡ ngàng

Thế giới 03/12/2020 10:26

Sau 1 năm ngồi tù, người chồng trở về nhà và ngỡ ngàng khi thấy vợ đã mang thai 6 tháng. Đặc biệt, cô vợ còn khẳng định không hề biết mình có bầu với ai.

Anh Xie Pengfei (34 tuổi) ở Tuyền Châu, Trung Quốc và vợ là Xiangxiang (26 tuổi) đã kết hôn được 5 năm và sinh ra 3 người con. 

Tháng 6/2019, Xie Pengfei dính vào vụ án lừa đảo kinh tế và bị kết án 1 năm 2 tháng tù giam. Cuối tháng 8/2020, Xie Pengfei mãn hạn tù. Khi về nhà, người đàn ông sốc nặng khi thấy vợ đã mang thai 6 tháng. Đặc biệt, người vợ còn khẳng định không biết mình có bầu với ai. 

mang thai 6 thang 1
Trở về nhà sau 1 năm ở tù, chồng sốc nặng khi thấy vợ đang mang thai 6 tháng - Ảnh: ETtoday

Xiangxiang nói mình bị tấn công tình dục nên mới có đứa trẻ này. Tuy nhiên cô không hề biết cha nó là ai. Sự việc cũng đã được báo cho cảnh sát địa phương.

Cha của Xiangxiang cho biết con gái mình phát bệnh tâm thần lần đầu tiên vào năm 14 tuổi. Sau khi chạy chữa, cô đã bình tường trở lại. Đến năm 17 tuổi, Xiangxiang kết hôn với Xie Pengfei, sinh liền 3 đứa con mà không phát bệnh lần nào nên ai cũng tưởng cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. 

Sau khi chồng vào tù, Xiangxiang bị gia đình chồng đánh đập, chửi mắng nên buộc phải dọn ra ngoài sống. Lúc này, cô bị một kẻ lạ mặt cưỡng hiếp. Cú sốc quá lớn khiến bệnh tâm thần phân liệt của Xiangxiang tái phát. Khi đến bệnh viện khám bệnh, ai nấy ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo Xiangxiang đã mang thai. 

Về vấn đề bạo lực gia đình, Xie Pengfei giải thích rằng do vợ tái phát bệnh tâm thần và ném đồ đạc lung tung nên gia đình anh ta mới ngăn cản cô. Tuy nhiên, cha ruột Xiangxiang khẳng định con gái mình có nhiều vết thương tụ máu trên người, việc cô ném đồ đạc chỉ là tự vệ sau khi bị nhà chồng hành hung mà thôi.

Xie Pengfei cũng rất buồn khi vợ mang thai con của kẻ khác. Tuy nhiên anh vẫn còn rất yêu vợ. Đặc biệt trong thời gian anh ở tù, người vợ luôn viết thư gửi vào trại giam động viên anh và mong gia đình sớm đoàn tụ. Chính vì vậy, Xie Pengfei quyết định không ly hôn mà tiếp tục chăm sóc vợ lẫn đứa con trong bụng cô.  

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