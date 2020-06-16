Ước mẹ sinh thêm em bé, anh trai nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng

Cậu bé rất thích mẹ sinh thêm em bé. Tuy nhiên khi được lên chức anh, cậu bé mới thấm thía "nỗi khổ" khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Những đứa trẻ là con một luôn được hưởng trọn vẹn tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ. Thế nhưng đôi khi những đứa trẻ con một lại ước có anh chị em để có người bầu bạn, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Theo Sina, vợ chồng Xiao Li (sống tại Trung Quốc) chung sống rất hòa hợp, hạnh phúc và có một con trai đầu lòng. Khi cậu bé vào tiểu học thì chính sách sinh con thứ hai được nhà nước ban hành, vợ chồng Xiao Li cân nhắc việc sinh thêm con.

Đôi vợ chồng rất tôn trọng con trai lớn nên đã hỏi ý kiến cậu bé về chuyện này. Không ngờ cậu bé tỏ ra phấn khích và giục mẹ sinh thêm em bé ngay lập tức, em trai hay em gái cậu đều thích hết. Không lâu sau, Xiao Li mang thai và cái bụng ngày càng lớn bất thường. Khi nghe bác sĩ thông báo người mẹ mang thai ba, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy gặp áp lực về kinh tế nhưng vợ chồng Xiao Li vẫn cảm thấy bản thân quá may mắn khi có 3 cô con gái xinh như thiên thần.

Bé trai rất yêu thương 3 em gái - Ảnh: Sina Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hiện con trai lớn của vợ chồng Xiao Li đã học lớp 4. Càng lớn, cậu bé càng thấm thía "nỗi khổ" khi có tận 3 cô em gái tinh nghịch. Mỗi ngày trước khi đi học, 3 bé gái lại đứng xếp hàng để hôn tạm biệt anh trai. Có những hôm trễ học, người anh vẫn phải thực hiện đủ "thủ tục" mới được đến trường. Bé gái nhõng nhẽo vì chưa đến lượt được anh trai ôm - Ảnh: Sina Gia đình nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười - Ảnh: Sina Nhìn các con yêu thương lẫn nhau, vợ chồng Xiao Li vô cùng hạnh phúc. Người mẹ đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của các con lên mạng xã hội và khiến mọi người không khỏi ghen tị. "Đáng yêu xỉu luôn á"; "Trời ơi nhìn là muốn sinh con liền"; "Người anh ước ao có em mà hình như ước hơi lố rồi, nên giờ phải chịu khổ rồi nhé"; "Làm gì cũng phải lặp lại 3 lần đấy nhá"..., dân mạng bình luận.

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