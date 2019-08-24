Trường mầm non cho các bé gái mặc bikini sexy biểu diễn khiến phụ huynh bức xúc

Thế giới 24/08/2019 16:02

Mặc dù các bé còn rất nhỏ nhưng nhà trường lại cho ăn mặc sexy trình diễn thời trang khiến phụ huynh không khỏi bức xúc.

Sau khi tham gia một sự kiện tuyển sinh tại trường mầm non, các phụ huynh không khỏi tức giận vì nhà trường cho các bé gái còn rất nhỏ, ăn mặc sexy trình diễn thời trang.

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước cách hoạt động của nhà trường. Một số người cho rằng buổi biểu diễn bikini phiên bản trẻ em này vô cùng phản cảm. Nhiều phụ huynh thắc mắc rằng tại sao nhà trường lại đồng ý cho học sinh biểu diễn tiết mục này.

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Hình ảnh các bé gái ăn mặc sexy trình diễn khiến phụ huynh tức giận - Ảnh: Asiaone

Theo thông tin từ Asiaone, sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 21/8 vừa qua. Trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận, một giáo viên của trường đã lên tiếng giải thích rằng các bé gái khoảng 10 tuổi và là học viên của một học viện đào tạo được mời về diễn. Người này cũng cho rằng cư dân mạng đã phản ứng thái quá và giải thích đây chỉ là trang phục biểu diễn, buổi trình diễn này nhằm mục đích quảng bá cho trường.

Được biết, ngôi trường này vừa được đưa vào hoạt động cách đây không lâu. Nhà trường tổ chức hoạt động này để thu hút thêm học sinh. Tại Trung Quốc, những buổi biểu diễn với nội dung không phù hợp xuất hiện ngày càng nhiều. Để quảng bá hình ảnh, thu hút thêm nhiều học sinh, các trường học sẵn sàng dùng mọi chiêu trò.

Năm ngoái, tại Thâm Quyến nhiều bậc phụ huynh tham gia lễ khai giảng tại một trường mẫu giáo đã vô cùng sốc khi nhà trường thuê vũ công về múa cột. Ngay sau đó, Phòng giáo dục thành phố Thâm Quyến đã sa thải giám đốc trường vì tổ chức hoạt động không phù hợp.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội Trung Quốc

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