Trung Quốc: Người đầu tiên bị phạt khi đi bộ, lý do hầu như ai cũng từng mắc lỗi

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị phạt 16.000 đồng khi đang đi bộ với lý do không thể ngờ tới.

Vào chiều ngày 1/6, trên con đường sạch đẹp, tấp nập dòng người hối hả về phương xa. Từ xa, ba cảnh sát giao thông áp sát người đàn ông đang nghiêm chỉnh sang đường.

Khi người đàn ông bị chặn lại, anh nhìn ba cảnh sát trước mặt và gần như hoảng sợ với chiếc điện thoại trên tay.

Anh cố hết sức vận dụng bộ não của mình để nhớ lại, anh bị phạt vì điều gì? Anh ngơ ngác nhìn cảnh sát, không dám tức giận, anh không biết mình đã làm gì?

Người đàn ông bất ngờ lý do bị phạt khi đi bộ. Ảnh: Sohu

Nhìn thao tác của cảnh sát, anh hiểu rằng mình sẽ bị phạt.

Cảnh sát giao thông nói với anh rằng: “Anh đã băng qua đường trong khi gọi điện thoại”. Lúc này người đàn ông mới chợt nhận ra nên vội vàng xin lỗi cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông đưa tấm vé vừa được phát ra, nhìn nội dung trên tấm vé, anh ngượng ngùng cười cười và lấy ra 5 tệ (khoảng 16.000 đồng) nộp phạt.

Ngay khi sự việc này được lan truyền trên Internet, nó đã ngay lập tức làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.

Cư dân mạng đăng tải những câu chuyện vi phạm mà họ từng gặp phải, có vẻ như người đàn ông Tứ Xuyên này không phải là người đầu tiên bị phạt vì lỗi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-quoc-nguoi-dau-tien-bi-phat-khi-di-bo-ly-do-hau-nhu-ai-cung-tung-mac-loi-593692.html