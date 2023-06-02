Toàn cảnh đám cưới đẹp như cổ tích của Thái tử Jordan và ái nữ nhà tài phiệt Ả Rập Saudi

Thế giới 02/06/2023 14:34

Ngày 1/6, Hussein bin Abdullah, Thái tử Hoàng gia Jordan tổ chức lễ kết hôn cùng vị hôn thê xuất thân từ một gia đình Ả Rập Saudi có thế lực.

Theo Arab News đưa tin ngày 1/6 (giờ địa phương), lễ cưới của Thái tử Hussein (28 tuổi) và vị hôn thê Rajwa Al Saif (29 tuổi) đã được tổ chức tại cung điện Raghadan ở thủ đô Amman vào chiều cùng ngày. Hai người đã đính hôn vào tháng 8 năm ngoái, thực hiện ký lời thề trong đám cưới theo cách của người Hồi giáo và trao nhẫn vào ngày hôm qua (1/6). 

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Hoàng tử Anh William và Công nương Kate Middleton. Bà Jill Biden, phu nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden, và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry cũng có tên trong danh sách tham dự.  

Jordan, quốc gia có dân số 11 triệu người, đã tuyên bố ngày 1/6 là ngày nghỉ lễ và trang trí các đường phố chính bằng cờ và biểu ngữ quốc gia. Các màn hình lớn để phát sóng đám cưới đã được lắp đặt tại các quảng trường và đường phố lớn của thủ đô Amman. Người dân Amman vẫy quốc kỳ khi họ chờ đợi đoàn xe chở thái tử và phu nhân đi qua.

Thái tử Hussein (Husseinbin Abdullah), con trai cả của Vua Abdullah II và Nữ hoàng Rania, được phong làm thái tử vào năm 2009 khi mới 15 tuổi. Ngoài Thái tử Hussein, Vua Abdullah II và Nữ hoàng Rania còn có 2 người con khác là Công chúa Iman (26 tuổi), Công chúa Salma (22 tuổi) và Hoàng tử Hashem (18 tuổi).

Thái tử Hussein theo học chuyên ngành lịch sử quốc tế tại Đại học George Washington ở Mỹ. Được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia. Thái tử Hussein cũng từng là phi công trực thăng trong quân đội Jordan. Năm 2015, Thái tử Hussein thu hút sự chú ý khi chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là người trẻ nhất vào thời điểm đó.

Thái tử phi Rajwa Al Saif có xuất thân trâm anh thế phiệt, cha là ông Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz al-Saif, được biết đến là một tỷ phú sở hữu một công ty xây dựng lớn ở Ả Rập Saudi. Trong khi đó, mẹ của Rajwa Al Saif, bà Azza bint Nayef bin Abdulaziz bin Ahmed Al Sudairi, có mối liên hệ đặc biệt với gia đình Al Sudairi, một một thế lực chủ chốt nổi tiếng ở Ả Rập Saudi.

Rajwa Al Saif theo học tại trường Cao đẳng Kiến trúc của Đại học Syracuse (Mỹ), từng làm kiến ​​trúc sư tại Mỹ và Ả Rập Saudi trước khi nhận công việc hiện tại tại xưởng thiết kế Designlab Experience ở Riyadh.

Chân dung thái tử phi tương lai của Hoàng gia Jordan đầy ấn tượng

Chân dung thái tử phi tương lai của Hoàng gia Jordan đầy ấn tượng

Là thái tử phi tương lai của Hoàng gia Jordan, Rajwa Al Saif luôn được đánh giá là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng gia Jordan đám cưới của Thái tử Hussein thái tử phi Rajwa Al Saif

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 56 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 56 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích