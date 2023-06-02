Toàn cảnh đám cưới đẹp như cổ tích của Thái tử Jordan và ái nữ nhà tài phiệt Ả Rập Saudi

Ngày 1/6, Hussein bin Abdullah, Thái tử Hoàng gia Jordan tổ chức lễ kết hôn cùng vị hôn thê xuất thân từ một gia đình Ả Rập Saudi có thế lực.

Theo Arab News đưa tin ngày 1/6 (giờ địa phương), lễ cưới của Thái tử Hussein (28 tuổi) và vị hôn thê Rajwa Al Saif (29 tuổi) đã được tổ chức tại cung điện Raghadan ở thủ đô Amman vào chiều cùng ngày. Hai người đã đính hôn vào tháng 8 năm ngoái, thực hiện ký lời thề trong đám cưới theo cách của người Hồi giáo và trao nhẫn vào ngày hôm qua (1/6). Buổi lễ có sự tham dự của nhiều hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Hoàng tử Anh William và Công nương Kate Middleton. Bà Jill Biden, phu nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden, và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry cũng có tên trong danh sách tham dự.

Jordan, quốc gia có dân số 11 triệu người, đã tuyên bố ngày 1/6 là ngày nghỉ lễ và trang trí các đường phố chính bằng cờ và biểu ngữ quốc gia. Các màn hình lớn để phát sóng đám cưới đã được lắp đặt tại các quảng trường và đường phố lớn của thủ đô Amman. Người dân Amman vẫy quốc kỳ khi họ chờ đợi đoàn xe chở thái tử và phu nhân đi qua. Thái tử Hussein (Husseinbin Abdullah), con trai cả của Vua Abdullah II và Nữ hoàng Rania, được phong làm thái tử vào năm 2009 khi mới 15 tuổi. Ngoài Thái tử Hussein, Vua Abdullah II và Nữ hoàng Rania còn có 2 người con khác là Công chúa Iman (26 tuổi), Công chúa Salma (22 tuổi) và Hoàng tử Hashem (18 tuổi).

Thái tử Hussein theo học chuyên ngành lịch sử quốc tế tại Đại học George Washington ở Mỹ. Được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia. Thái tử Hussein cũng từng là phi công trực thăng trong quân đội Jordan. Năm 2015, Thái tử Hussein thu hút sự chú ý khi chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là người trẻ nhất vào thời điểm đó. Thái tử phi Rajwa Al Saif có xuất thân trâm anh thế phiệt, cha là ông Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz al-Saif, được biết đến là một tỷ phú sở hữu một công ty xây dựng lớn ở Ả Rập Saudi. Trong khi đó, mẹ của Rajwa Al Saif, bà Azza bint Nayef bin Abdulaziz bin Ahmed Al Sudairi, có mối liên hệ đặc biệt với gia đình Al Sudairi, một một thế lực chủ chốt nổi tiếng ở Ả Rập Saudi. Rajwa Al Saif theo học tại trường Cao đẳng Kiến trúc của Đại học Syracuse (Mỹ), từng làm kiến ​​trúc sư tại Mỹ và Ả Rập Saudi trước khi nhận công việc hiện tại tại xưởng thiết kế Designlab Experience ở Riyadh.

Chân dung thái tử phi tương lai của Hoàng gia Jordan đầy ấn tượng Là thái tử phi tương lai của Hoàng gia Jordan, Rajwa Al Saif luôn được đánh giá là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toan-canh-am-cuoi-ep-nhu-co-tich-cua-thai-tu-jordan-va-ai-nu-nha-tai-phiet-a-rap-saudi-588406.html