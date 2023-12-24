Tìm chú mèo đội mũ ông già Noel, nếu phát hiện dưới 32 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Nếu có thể phát hiện ra chú mèo đội mũ ông già Noel, bạn có thể là người có thị lực 20/20.

Bạn có thể tìm thấy một chú mèo đang đội chiếc mũ ông già Noel không?

Câu đố - Ảnh: Lords and Labradors/The Sun

Câu đố hóc búa này được tạo ra và chia sẻ bởi Lords and Labradors.

Hình ảnh là đàn mèo có ngoại hình khác nhau và đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như vẫy đuôi, liếm lông, duỗi mình,... Thế nhưng đâu đó trong số rất nhiều chú mèo này có một chú mèo đặc biệt mang phong cách lễ hội Giáng sinh đội chiếc mũ ông già Noel.

Thử thách cũng được thiết kế có chủ ý đánh lừa thị giác và khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ trước mắt do cách phối màu sáng đỏ tươi.

Theo Lords and Labradors, thời gian trung bình để phát hiện ra chú mèo này là 32 giây. Nhưng trung bình, cứ 10 người chơi sẽ có 1 người bỏ cuộc. Còn bạn thì sao?

Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ vì bạn chỉ có 32 giây để xác định vị trí của chú mèo đội mũ ông già Noel.

Mẹo để giải các câu đố như thế này là chia hình ảnh thành các phần.

Sau đó, thực hiện tìm kiếm từng phần một để đảm bảo việc kiểm tra đến từng chi tiết trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tập trung vào phía bên trái của hình ảnh.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 32 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án - Ảnh: Lords and Labradors/The Sun

Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20 Bạn có thể có thị lực 20/20 nếu phát hiện ra 4 con chim bồ câu đang ngụy trang giữa đàn vẹt mào trong thời gian không vượt quá 20 giây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-chu-meo-oi-mu-ong-gia-noel-neu-phat-hien-duoi-32-giay-ban-la-nguoi-co-thi-luc-2020-639821.html