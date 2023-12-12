Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Thế giới 12/12/2023 10:11

Bạn có thể có thị lực 20/20 nếu phát hiện ra 4 con chim bồ câu đang ngụy trang giữa đàn vẹt mào trong thời gian không vượt quá 20 giây.

Bạn có thể nhận ra 4 con chim bồ câu ẩn mình giữa đàn vẹt mào dưới đây không?

Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: Gergely Dudás/The Sun 

Bức ảnh là đàn vẹt với nhiều ngoại hình khác nhau, từ thời trang đội mũ hiphop đến khăn quàng cổ đầy màu sắc. Thế nhưng có 4 con chim bồ câu đang ngụy trang đâu đó giữa đàn vẹt, và nhiệm vụ của bạn là tìm ra đáp án trong vòng dưới 20 giây. 

Người chơi sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra những con bồ câu được ngụy trang kỹ càng này. Hình dạng và kích thước của các con vẹt màu trắng khá đồng đều khiến thử thách thêm phần khó khăn hơn. 

Hãy cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ manh mối quan trọng nào và đặt đồng hồ hẹn giờ để xem liệu bạn có thể tìm thấy 4 con chim bồ câu trước khi hết thời gian hay không.

Mẹo để giải các câu đố như thế này là chia hình ảnh thành các phần.

Sau đó, thực hiện tìm kiếm từng phần một để đảm bảo việc kiểm tra đến từng chi tiết trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

 

 

 

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 20 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.    

Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20 - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: Gergely Dudás/The Sun 
Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Bạn có thể kiểm tra độ tinh mắt và khả năng tư duy nhanh nhạy của bản thân qua câu đố nhỏ dưới đây.

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