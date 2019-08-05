Thương tâm: Xe cấp cứu gặp nạn, cả tài xế lẫn bệnh nhân đều tử vong

Thế giới 05/08/2019 17:10

Chiếc xe cấp cứu gặp tai nạn kinh hoàng khiến cả tài xế và bệnh nhân 66 tuổi chết thương tâm. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường làm rõ vụ việc.

Theo đó, trên đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì chiếc xe cấp cứu bất ngờ gặp nạn. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tài xế xe và nữ bệnh nhân bên trong tử vong.

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Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tài xế và nữ bệnh nhân 66 tuổi tử vong trên đường đến bệnh viện - Ảnh: Internet

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 4/8 (theo giờ địa phương) trên trục đường cao tốc Bắc – Nam gần sông Slim (Malaysia). Được biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe cứu thương đang trên đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện Slim River.

Hình ảnh được trích xuất từ camera giao thông cho thấy chiếc xe cấp cứu bị mất lái, đâm sầm vào dải phân cách rồi lộn nhào trên đường. Vụ tai nạn giao thông khiến ống thở oxy của bệnh nhân bị tuột ra. Đây là nguyên nhân chính khiến cụ bà 66 tuổi tử vong.

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May mắn là nhân viên y tế và trợ lý chỉ bị thương nhẹ còn bác sĩ không bị thương - Ảnh: Internet

Trên xe cứu thương lúc này còn có 1 y tá, 1 trợ lý y tế và 1 bác sĩ. May mắn là y tá và trợ lý chỉ bị thương nhẹ còn bác sĩ không bị thương. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thương tâm: Xe cấp cứu gặp nạn, cả tài xế lẫn bệnh nhân đều tử vong - Ảnh 3
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Các nạn nhân tử vong sau đó đã được bàn giao cho phía cảnh sát còn những người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Clip xe khách lao vào chợ khiến 4 người tử vong và lời khai của tài xế gây tai nạn

Clip xe khách lao vào chợ khiến 4 người tử vong và lời khai của tài xế gây tai nạn

Hình ảnh đoạn clip ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng ngay trước cổng chợ Chư Sê (Gia Lai) khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương khiến nhiều người bàng hoàng.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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