Chiếc xe cấp cứu gặp tai nạn kinh hoàng khiến cả tài xế và bệnh nhân 66 tuổi chết thương tâm. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường làm rõ vụ việc.
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Theo đó, trên đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì chiếc xe cấp cứu bất ngờ gặp nạn. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tài xế xe và nữ bệnh nhân bên trong tử vong.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 4/8 (theo giờ địa phương) trên trục đường cao tốc Bắc – Nam gần sông Slim (Malaysia). Được biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe cứu thương đang trên đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện Slim River.
Hình ảnh được trích xuất từ camera giao thông cho thấy chiếc xe cấp cứu bị mất lái, đâm sầm vào dải phân cách rồi lộn nhào trên đường. Vụ tai nạn giao thông khiến ống thở oxy của bệnh nhân bị tuột ra. Đây là nguyên nhân chính khiến cụ bà 66 tuổi tử vong.
Trên xe cứu thương lúc này còn có 1 y tá, 1 trợ lý y tế và 1 bác sĩ. May mắn là y tá và trợ lý chỉ bị thương nhẹ còn bác sĩ không bị thương. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Các nạn nhân tử vong sau đó đã được bàn giao cho phía cảnh sát còn những người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.