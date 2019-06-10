Thương tâm: Cô dâu và 12 người tử vong vì tai nạn sau lễ ăn hỏi

Thế giới 10/06/2019 14:55

Sau khi tham dự lễ ăn hỏi, cô dâu cùng 12 người khác tử vong trên đường về khi chiếc xe chở họ bị lật trên đường núi.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại tỉnh Camarines Sur (miền Đông Philippines) vào ngày 8/6 vừa qua. Trao đổi với báo chí vào ngày 9/6, cảnh sát địa phương cho biết tại thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe chở 53 người.

Được biết, những người này đang trên đường về sau khi tham dự lễ ăn hỏi của một cặp đôi. Khi đến khu vực dốc núi thì xe bất ngờ mất lái và bị lật. Vụ tai nạn khiến 13 người tử vong, trong đó có cô dâu và hai đứa trẻ. Nhiều người khác trên xe cũng bị thương nặng.

Thương tâm: Cô dâu và 12 người tử vong vì tai nạn sau lễ ăn hỏi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Rappler

Theo tờ New Straits Times, chiếc xe tải thuộc quyền sở hữu của chính quyền địa phương. Chiếc xe này được dùng để chở đất và cát, có thể gia đình đã mượn để đi dự lễ ăn hỏi. Hai đứa trẻ tử vong trong vụ tai nạn chỉ khoảng 4 - 5 tuổi. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.

Năm ngoái, tại Quảng Nam (Việt Nam) cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm không kém.

Vào chiều 30/7, chiếc ô tô mang biển số 75B-000.52 khi chạy đến tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với chiếc xe container đi ngược chiều.

Được biết, chiếc ô tô này đang chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào Bình Định rước dâu.

Thương tâm: Cô dâu và 12 người tử vong vì tai nạn sau lễ ăn hỏi - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 13 người tử vong tại Quảng Nam - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Trong số những nạn nhân tử vong có chú rể và mẹ ruột.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế ngủ gật trong khi lái xe.

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