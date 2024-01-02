Thử thách tìm khuôn mặt ẩn giấu trong 3 giây: Nếu làm được bạn có chỉ số IQ cao và đôi mắt quan sát tinh tường

Để tìm ra đáp án, bạn cần quan sát thật kỹ những gì hiện lên trong bức ảnh và dùng trí óc của mình phán đoán mục tiêu mà chúng ta hướng tới.

Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật chứa đựng những ý nghĩa, thông điệp và tầm nhìn ẩn chứa mà chỉ có thể được khám phá bởi những người có ánh mắt tinh tường và sự tò mò để tìm kiếm chúng.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với các cảnh quan thiên nhiên , chúng thường hòa quyện đến mức mắt chúng ta phát hiện được những hình dạng khác biệt và trong một số trường hợp là những khuôn mặt giống con người.

Bạn đã bao giờ nhìn lên những đám mây vũ tích trên bầu trời và nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một nụ cười với đôi mắt, mũi và miệng khác biệt chưa?

Tìm khuôn mặt người phụ nữ trong 3 giây. Ảnh: India Times

Nếu vậy, điều đó có thể cho thấy rằng bạn có năng lực trí tuệ cao và có một ảo ảnh quang học cụ thể sẽ giúp bạn kiểm tra chỉ số IQ.

Ban đầu, bức tranh miêu tả một người phụ nữ trong một khu vườn, với một cây và những ngôi nhà ở phía xa. Tuy nhiên, có một khuôn mặt được nhìn thấy trong hình ảnh mà ban đầu có vẻ đơn giản.

Đừng nhìn quá kỹ vào hình ảnh ngay bây giờ, vì nó chứa một trong những phương pháp tốt nhất mà những người yêu ảo ảnh quang học có thể xác định nhanh chóng xem liệu họ có trí thông minh cao hay không.

Đặt hẹn giờ trong ba giây và nhìn sang một bên. Hãy chuẩn bị tinh thần, đặt hẹn giờ và nhanh chóng quay lại nhìn vào ảo ảnh. Chuẩn bị đi! Bạn có thể xác định được khuôn mặt trước hay sau khi đồng hồ reo?

Nếu chưa tìm ra, bạn có thể tham khảo đáp án dưới đây.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-khuon-mat-an-giau-trong-3-giay-neu-lam-uoc-ban-co-chi-so-iq-cao-va-oi-mat-quan-sat-tinh-tuong-641601.html