Khi mở tủ quần áo của cô con gái ra, người bố chết đứng khi thấy một gã đàn ông ở bên trong từ bao giờ.

Ngày 29/7, tòa án tại Mỹ đã mở phiên tòa kết tội Johnathan Rossmoine - một người đàn ông 36 tuổi tội ấu dâm. Theo bản án điều tra, vào tháng 9/2020, cảnh sát quận Hernando, bang Louisiana đã nhận cuộc gọi tố cáo từ một gia đình khi phát hiện điều kỳ quái trong tủ quần áo. Trong một lần tình cờ vào kiểm tra phòng cô con gái 15 tuổi vì nghe thấy tiếng động lạ, người cha đã vô cùng bàng hoàng khi mở tủ đồ của con và nhìn thấy một gã đàn ông bên trong đó. Sau khi truy hỏi, gia đình còn ngạc nhiên hơn khi biết gã này là người mà con gái của họ gọi là "bạn trai". Hai người đã quen nhau qua mạng từ 2 năm trước đó, khi thiếu nữ chỉ mới 13 tuổi.

Gã đàn ông 36 tuổi đã trốn trong tủ quần áo của 'bạn gái' 15 tuổi hơn 1 tháng trời Kể từ khi cuộc tình "chớm nở", Johnathan đã nhiều lần lặn lội lái xe cả ngàn cây số từ bang Florida đến bang Louisiana để gặp gỡ bạn gái. Mỗi lần đến, hắn ta đều trốn ở trong phòng của cô bé và cả 2 đã nhiều lần phát sinh quan hệ tình dục. Bố mẹ và mọi người trong nhà rất hiếm khi vào phòng con gái kiểm tra nên sự mối tình này mãi vài năm mới bị phát hiện. Không chỉ vậy, tháng 8/2020, Johnathan đã có chuyến thăm bạn gái dài hạn tới tận 5 tuần. Hắn ta trốn biệt và khi có bố mẹ cô bé ở nhà, hắn sẽ ẩn nấp ở trong tủ quần áo. Đợi đến khi 2 vị phụ huynh đi làm, hắn mới đi ra ngoài thoải mái yêu đương.

Kẻ ấu dâm đã nhiều lần đến thăm cô bé và có lần ở dài hạn đến tận 5 tuần Sau khi biết sự việc, bố mẹ của cô gái vô cùng sốc vì không thể ngờ con còn đang tuổi đi học lại giấu một bí mật động trời và có mối quan hệ lệch lạc như vậy. Tại cơ quan điều tra, cô gái nhỏ cho lời rằng đã nói dối người yêu là mình đã 18 tuổi khi cả 2 mới làm quen. Mãi đến khi hai người gặp nhau, cô mới thú nhận tuổi thật của mình. Nhưng ngay khi biết sự thật, hai người vẫn quyết định tiếp tục mối quan hệ. Theo đó, Rossmoine đã bị kết án 15 năm tù với tội quan hệ tình dục với trẻ em gái. Sau khi ra tù, hắn cũng phải chịu sự quản giáo thêm 10 năm nữa.

Giới thiệu bạn trai với bố ruột, ai ngờ bố 'nẫng tay trên' cướp luôn người yêu của con gái Sau khi dẫn anh bạn trai "thẳng" của mình về ra mắt với người bố yêu quý, cô gái không ngờ rằng chỉ ít lâu sau chàng trai ấy lại thành người yêu của bố mình.

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