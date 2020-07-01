Thấy quần lót của con gái 9 tuổi dính máu và bốc mùi, mẹ đưa đi khám mới bàng hoàng khi bác sĩ lôi ra thứ này từ 'vùng kín' của con

Thế giới 01/07/2020 12:54

Thấy quần lót của con gái dính máu và bốc mùi lạ, người mẹ đã đưa con đến bệnh viện khám và bàng hoàng khi nghe những lời bác sĩ nói.

Trang Ettoday đưa tin, Bệnh viện Phụ sản Hàng Châu (Trung Quốc) tiếp nhận trường hợp bé gái 9 tuổi bị đau vùng kín. Người mẹ cho biết gần đây "chỗ đó" của bé gái hay bốc mùi, thậm chí dính máu nên đã đưa đến bệnh viện khám. 

Do bé gái còn quá nhỏ nên không thể soi cổ tử cung. Bác sĩ đã kết hợp siêu âm và kiểm tra cộng hưởng từ, cuối cùng phát hiện ra trong "vùng kín" của đứa trẻ có nhiều dị vật như cục giấy vo tròn nhỏ. Lúc này, bé gái mới sợ hãi thú nhận mình đã tự nhét giấy vào vùng dưới nhưng sợ bị mẹ mắng nên không dám nói ra.

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Bé gái nhét nhiều cục giấy vo tròn vào vùng kín - Ảnh: Ettoday

Người mẹ vô cùng sợ hãi, vội hỏi bác sĩ liệu có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này không. Bác sĩ cho biết cơ quan sinh dục của trẻ nhỏ vô cùng mỏng manh, sức đề kháng yếu. Do đó khi bé gái nhét dị vật vào đã dẫn đến nhiễm trùng, lở loét. Nếu không phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng ống dẫn trứng tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai.

Bác sĩ cũng cho biết, trước đây đã từng xảy ra không ít trường hợp trẻ tự nhét vật lạ vào vùng kín. Các vật lạ này bao gồm pin, dây cao su, kẹp tóc… Có một số vật lạ khi lấy ra thậm chí còn thối rữa. Chỉ khi thấy con khóc, kêu đau, bố mẹ mới nhận ra có dịch lạ ở đồ lót của con và đưa đi khám. Bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ nên nhắc nhở trẻ không nên tự ý nhét vật lạ vào vùng kín, đồng thời dạy con cách tự chăm sóc bản thân.

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây sốc nuôi dạy con

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