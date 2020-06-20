Sau khi phát hiện bé gái 7 tuổi bị bệnh phụ khoa, bác sĩ lập tức báo cảnh sát và người ông bị bắt giữ ngay sau đó.

Sohu đưa tin, ngày 16/6 vừa qua, cảnh sát nhận được tin báo về trường hợp bé gái 7 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) nghi ngờ bị tấn công tình dục. Người báo án là bác sĩ tại địa phương.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nghi phạm họ Yang, chính là ông nội của bé gái.

Trước đó, một bé gái 7 tuổi được người thân đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng bị đau ngứa bộ phận sinh dục. Bác sĩ chẩn đoán cô bé bị mắc bệnh phụ khoa. Nghi ngờ bé gái bị xâm hại, nữ bác sĩ đã gặng hỏi cô bé về hoàn cảnh gia đình và những sinh hoạt thường ngày.

Bé gái cho biết bố mẹ đi làm ăn xa, bản thân và em trai sống cùng ông bà nội. Nhân lúc mọi người vắng nhà, người ông đã nhẫn tâm xâm hại tình dục cô bé. Quá bàng hoàng, nữ bác sĩ lập tức báo cảnh sát tố cáo người đàn ông đồi bại.

Ông nội hiếp dâm cháu gái - Ảnh minh họa: Sohu

Vụ việc gây xôn xao dư luận và nhận được hàng ngàn bình luận phẫn nộ: "Không còn lời nào để diễn tả nữa"; "Dù ông ta bị bắt và trả giá bằng bao nhiêu năm tù đi nữa thì tổn thương của đứa trẻ vẫn sẽ còn mãi"; "Bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ lên thành phố kiếm sống, bỏ lại con ở quê. Âu cũng là vì mưu sinh, thật đáng thương"; "Mong cô bé có một mái nhà an toàn hơn"...

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