Thấy bố ôm bạn hàng xóm, bé gái có phản ứng 'tột cùng đau khổ' khiến dân mạng cười bò

Đoạn clip hài hước ghi lại hành động "thương tâm" của bé gái khi thấy bố bế cô bé hàng xóm khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn sinh một con để dành thời gian cho bản thân và sự nghiệp. Tuy nhiên, việc giáo dục trẻ không dễ dàng chút nào. Đứa bé rất dễ mắc "hội chứng con một" do gia đình quá cưng chiều, bảo bọc.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ đoạn clip hài hước về con gái nhà mình khiến dân mạng thích thú. Cô bé này là con một nên nghiễm nhiên trở thành "cục vàng" trong nhà, chiếm trọn tình cảm và sự quan tâm của gia đình.

Một hôm bé gái và cô bạn hàng xóm cùng đi chơi chung. Cả hai cô bé vừa mới biết đi nên rất khao khát khám phá thế giới. Cả hai cùng chạy thi. Ông bố thấy vậy, muốn đùa giỡn với con nên bế bé gái hàng xóm chạy trước.

Ông bố muốn thử xem phản ứng của con nên bế bé gái hàng xóm - Ảnh: Sina

Bé gái 'suy sụp tinh thần' khiến bố cười nghiêng ngả - Ảnh: Sina

Thấy bố bế người khác, bé gái dường như không tin vào mắt mình nên ngã quỵ xuống đất, thể hiện vẻ mặt... tột cùng đau khổ. Ông bố nhìn thấy phản ứng của con thì không nhịn được mà cười phá lên.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Thấy cũng tội mà thôi cười cái đã"; "Haha thấy thương ghê á"; "Coi bả sốc chưa kìa"; "Nói chứ không nên giỡn như vậy, con bé sẽ tổn thương lắm";...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-bo-om-ban-hang-xom-be-gai-co-phan-ung-tot-cung-dau-kho-khien-dan-mang-cuoi-bo-386750.html