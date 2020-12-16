Thấy bé gái không nằm ngủ trưa như các bạn, cô giáo định đến gần nhắc nhở thì cười chảy nước mắt với cảnh tượng trước mắt

Thế giới 16/12/2020 15:07

Thấy bé gái không nằm ngủ như các bạn, cô gái lại gần kiểm tra thì dở khóc dở cười với cảnh tượng trước mắt.

Các phụ huynh thường than phiền rằng lũ trẻ nhà mình luôn có những suy nghĩ, hành động nằm ngoài sự tưởng tượng của người lớn. Mới đây, một cô giáo mầm non chia sẻ hình ảnh dở khóc dở cười về cô học trò nhỏ của mình thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Cô giáo cho biết sau khi ăn cơm trưa, các học trò sẽ được nghỉ ngơi một lúc rồi lên giường đi ngủ. Khoảng 10 phút sau, cô giáo bí mật đi kiểm tra để xem các bé đã ngủ hết chưa thì bất ngờ phát hiện một bé gái vẫn chưa nằm ngủ như các bạn, mà lại chống cằm như đang suy tư gì đó. 

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Bé gái ngủ trưa phong cách độc lạ khiến cô giáo dở khóc dở cười - Ảnh: Weibo

Thế nhưng khi lại gần, cô giáo bật cười khi thấy bé gái hóa ra đã ngủ từ lâu, chỉ là tư thế ngủ quá độc lạ mà thôi. Cô giáo lập tức chụp lại khoảnh khắc có 1-0-2 này rồi giúp bé gái điều chỉnh lại tư thế ngủ để tránh đau nhức các khớp cổ và tay khi tỉnh dậy.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Cái dáng ngủ nhìn mộng mơ dễ sợ"; "Haha chắc đang nhìn ngắm gì đó thì ngủ quên"; "Haha bả điệu dễ sợ luôn á"; "Đáng yêu xỉu luôn á"...

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