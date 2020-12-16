Phát hiện bố chồng và con dâu thứ 'nhún nhảy' với nhau, mẹ chồng cùng con dâu cả hợp tác làm chuyện khó tin

Thế giới 16/12/2020 11:53

Bố chồng nàng dâu quan hệ bất chính khiến mẹ chồng nổi điên. Bà cùng con dâu cả gây án mạng kinh hoàng khiến dư luận địa phương xôn xao.

Mới đây, một người đàn ông 55 tuổi ở Ấn Độ đã bị vợ và con dâu cả sát hại khiến dư luận địa phương xôn xao. Theo India News, sự việc xảy ra ở vùng Koirana, quận Bhadohi, bang Uttar Pradesh.

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Bố chồng nàng dâu ngoại tình dẫn đến bi kịch kinh hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân là một người đàn ông 55 tuổi. Ông có 4 con trai hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Mumbai, cách nhà hơn 1.500 km. Trong số đó, 2 người trong số họ đã kết hôn. Cả 2 cô vợ đều sống cùng với bố mẹ chồng. 

Không ngờ trong lúc chồng đi làm xa, cô con dâu thứ đã nảy sinh tình cảm với bố chồng. Cả hai bất chấp luân thường đạo lý mà đến với nhau. Mối quan hệ "bố chồng nàng dâu" kéo dài vài tháng thì bị mẹ chồng và con dâu cả phát hiện. 

Cả hai cực lực phản đối và xảy ra xô xát với bố chồng. Người đàn ông 55 tuổi đánh con dâu cả bị thương ở mắt và đuổi cô ra khỏi nhà. 

Đêm 12/12 vừa qua, bà mẹ chồng và cô con dâu cả xông vào nhà tấn công bố chồng, còn cô con dâu thứ đã nhanh chân chạy thoát được. Người này chạy đến đồn cảnh sát báo bố chồng mình đang gặp nguy hiểm. 

Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông 55 tuổi đã bị vợ và con dâu cả dùng dao cứa cổ tử vong. Hiện sự việc đã được báo cho 4 người con trai đang đi làm xa của nạn nhân. Bà mẹ chồng và cô con dâu cả cũng bị bắt giữ để điều tra.  

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