Bị chồng bắt 'trả bài' 7 lần/ngày dẫn đến sảy thai, vợ trẻ bàng hoàng khi biết mục đích thật sự của anh ta

Người vợ bị chồng ép quan hệ 7 lần/ngày dẫn đến sảy thai đau đớn. Sau khi biết mục đích của anh ta, cô lập tức đâm đơn ly hôn.

Tribuneonline đưa tin, cô Basirat Adeyoye (sống tại Nigeria) đã gây chấn động dư luận địa phương khi tố chồng ép quan hệ chăn gối dẫn đến sảy thai. Tại phiên tòa xét xử, cô Basirat tiết lộ phải "phục vụ" chồng 7 lần/ngày khiến những người có mặt tại tòa không tin nổi.

Vợ bị chồng ép quan hệ dẫn đến sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ cho biết đã phải nằm viện một thời gian sau khi sảy thai. Khi vừa xuất viện, cô cùng con gái 11 tuổi đã dọn ra khỏi nhà và đâm đơn kiện người chồng khi biết mục đích thực sự của anh ta.

Một nhà tâm linh nói với người chồng rằng nếu muốn con gái khỏe mạnh thì phải quan hệ với vợ 7 lần/ngày để xua đuổi vận xui đeo bám con gái nhỏ. Cô Basirat cũng tố chồng thường hay nhậu nhẹt và không chịu làm ăn.

Trong khi người vợ phải buôn thúng bán bưng ở chợ để gánh vác kinh tế cả gia đình thì người chồng viện cớ bị bệnh tiểu đường để ăn bám vợ. Đã vậy, mỗi lần say xỉn anh ta lại ra tay đánh cô tàn nhẫn.

Đến khi người chồng tin vào bói toán rồi hành hạ thể xác lẫn tinh thần vợ, cô Basirat mới quyết định ly hôn để dứt tình với gã chồng tệ hại. Tại phiên tòa, người chồng phủ nhận mọi cáo buộc của vợ. Anh ta còn tố cô không chăm sóc gia đình chu đáo. Tuy nhiên, chính mẹ ruột của người đàn ông này đã ra mặt làm chứng cho con dâu.

Bà cho hay con trai mình chẳng những đánh vợ mà còn ra tay với chính người đẻ ra hắn. Người vợ phải làm việc vất vả nên hay về nhà muộn. Khi về nhà cô còn phải nấu ăn, dọn dẹp vì gã chồng chẳng chịu làm gì cả.

Cuối cùng tòa chấp thuận cho cặp đôi ly hôn và yêu cầu người chồng phải bồi thường thiệt hại cho vợ. Bên cạnh đó, người đàn ông cũng phải có trách nhiệm chu cấp tiền bạc cho vợ cũ và con gái.

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