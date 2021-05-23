Thật như đùa: Bảo vệ 'thế chỗ' bác sĩ phẫu thuật, cầm dao 'phăng phăng' mổ cho bệnh nhân, nguyên nhân của y khiến mọi người phẫn nộ

Thế giới 23/05/2021 16:05

Tên bảo vệ đã thuyết phục một nhân viên trong bệnh viện để có thể giả mạo làm bác sĩ và vào phẫu thuật cho một người phụ nữ.

Mới đây, một người đàn ông từng làm bảo vệ tại Bệnh viện Lahore’s Mayo ở Pakistan đã bị bắt quả tang khi giả mạo làm bác sĩ rồi thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân nhằm thu tiền bất chính. Trước đó, vào ngày 17 tháng 5, tên này đã thuyết phục một nhân viên trong bệnh viện để có thể giả mạo làm bác sĩ và vào phẫu thuật cho một người phụ nữ.

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Hình ảnh được cho là của tên bác sĩ giả mạo đang tìm cách 'moi' tiền nạn nhân 

Sau hai ngày phẫu thuật cho người phụ nữ, tên bảo vệ thường xuyên có mặt để băng bó vết thương cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ đã có chuyển biến xấu, rơi vào tình trạng nguy kịch nên được đưa lập tức trở lại bệnh viện. Hiện cô ấy đang được điều trị. 

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Hình ảnh bệnh viện Lahore’s Mayo 

Nhân viên bảo vệ sau đó đã bị bắt và được giao cho cảnh sát, nhân viên hỗ trợ tên bảo vệ phẫu thuật cũng bị đình chỉ công tác. Khai với cảnh sát, mục đích tên này giả dạng bác sĩ là để có thể thu tiền những ca phẫu thuật miễn phí và có bảo hiểm.

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Người nhà của bệnh nhân có mặt tại bệnh viện để... đòi tấn công tên giả mạo

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Punjab, Tiến sĩ Yasmin Rashid đã thông báo về vụ việc và chỉ đạo thư ký bộ phận chăm sóc sức khỏe Punjab điều tra sự việc và gửi báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Tiến sĩ Iftikhar Ahmed - Giám đốc Bệnh viện Lahore cho biết một ủy ban điều tra đã được thành lập để điều tra vụ việc. Tiến sĩ cũng cho biết thêm, tình trạng của bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch và đang được điều trị.

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