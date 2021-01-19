Tham gia lễ hội, cô gái sexy khiến ai nấy 'đỏ mặt' vì không mặc đồ lót vẫn nhún nhảy cực sung

Thế giới 19/01/2021 22:31

Cosplay thành một nhân vật hoạt hình, nhưng cô gái sexy dưới đây khiến dân mạng phẫn nộ cực độ vì hành động phản cảm.

Vừa qua, mạng xã hội Đài Loan dậy sóng với hình ảnh một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng phản cảm tham gia triển lãm sáng tạo hoạt hình tại Đài Bắc, Đài Loan. Vốn dĩ đây là cơ hội để các bạn trẻ sáng tạo và thể hiện những tác phẩm liên quan đến hoạt hình. Thế nhưng hành động của cô nàng dưới đây khiến người xem "đỏ mặt tía tai".

Tham gia lễ hội, cô gái sexy khiến ai nấy 'đỏ mặt' vì không mặc đồ lót vẫn nhún nhảy cực sung - Ảnh 1
Cô nàng bị chỉ trích thậm tệ vì cho rằng cố tình ăn mặc lố lăng để tạo sự chú ý - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô gái sexy này đã tham gia buổi triển lãm và cosplay thành một nhân vật hoạt hình Nhật Bản. Điều đáng nói là cách ăn mặc và hành động của cô nhận về vô số lời chỉ trích.

Cô nàng đội tóc giả, mặc bộ váy tím nổi bật và đứng trên sân khấu nhảy múa. Thế nhưng, chân dài này lại không hề mặc quần lót, lại còn kéo váy để lộ bộ phận nhạy cảm.

Tất cả những người xem phần trình diễn đều sốc nặng. Không ai muốn đứng gần hay dám nhìn lâu khi thấy hình ảnh nhức mắt này.

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Hình ảnh 3 cô gái xinh mặc bikini 2 mảnh gợi cảm và ngồi trên xe máy khiến dân mạng chú ý.

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