Mặc áo sơ mi 'quên cài cúc', hot girl Nhật Bản lộ vòng 1 ngồn ngộn khiến đấng mày râu 'toát mồ hôi'

Phong cách ăn mặc vượt mức gợi cảm của hot girl Nhật Bản dưới đây khiến dân mạng chỉ trích dữ dội.

Gu thời trang táo bạo của những cô gái trẻ là vấn đề không còn quá xa lạ hiện nay. Dù đậy, nó không bao giờ hết hot. Vừa qua, mạng xã hội Nhật Bản tranh cãi dữ dội khi một hot girl công khai ảnh với trang phục hớ hênh.

Nitori nhận về nhiều bình luận tiêu cực với hình ảnh gợi cảm này - Ảnh: Internet

Cô nàng được nhắc đến là Nitori Sayaka. Cụ thể, nàng hot girl Nhật Bản đã đăng lên Twitter bức ảnh diện áo sơ mi trắng và không mặc áo ngực bên trong. Thậm chí, chân dài này còn cố tình không cài cúc để lộ vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính.

Hiện tại, bức ảnh này đã nhận được gần 30 ngàn lượt like cùng vô số bình luận. Bên cạnh những lời ngợi khen sự táo bạo của Nitori, rất đông dân mạng tỏ ra khó chịu, "ném đá" gu thời trang phản cảm của cô nàng.

Cô sở hữu vòng 1 vô cùng gợi cảm - Ảnh: Internet

Nitori Sayaka là một hot girl có tiếng với giới trẻ Nhật Bản. Chân dài sinh năm 1993 sở hữu gương mặt xinh xắn, cùng chiều cao nổi bật 1m64. Với số đo hình thể "chuẩn không cần chỉnh", trang cá nhân của cô nàng thu hút hơn 900 ngàn lượt theo dõi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ao-so-mi-quen-cai-cuc-hot-girl-nhat-ban-lo-vong-1-ngon-ngon-khien-dang-may-rau-toat-mo-hoi-393785.html