Tài xế taxi thản nhiên xem phim nóng khi lái xe khiến hành khách hốt hoảng

Thế giới 03/08/2018 17:38

Nhìn thấy tài xế taxi xem phim nóng trên xe, cặp vợ chồng hốt hoảng quay clip đăng lên mạng xã hội để cảnh báo.

Theo thông tin từ Shanghaiist, vợ chồng người đàn ông họ Hu lên một chiếc taxi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) thì hoảng hồn nhìn thấy tài xế đang xem clip nóng bằng điện thoại ngay cạnh tay lái.

Điều này khiến anh cảm thấy sốc và vô cùng xấu hổ nên quyết định quay lại clip. Sau đó, anh nói chuyện với tài xế, yêu cầu anh ta tắt điện thoại. Người tài xế nhanh chóng làm theo yêu cầu của hành khách.

Tài xế taxi thản nhiên xem phim nóng khi lái xe khiến hành khách hốt hoảng - Ảnh 1
Vợ chồng anh Hu vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy tài tế vừa lái xe vừa xem clip nóng - Ảnh: Shanghaiist

Sau khi xuống xe, anh Hu đã nộp đơn khiếu nại vì sợ người tài xế này sẽ làm mất hình tượng của tỉnh Quý Châu nếu vừa chở khách nước ngoài vừa xem phim khiêu dâm. Bên cạnh đó, anh cũng đăng đoạn clip này lên mạng xã hội để cảnh báo.

Tài xế taxi thản nhiên xem phim nóng khi lái xe khiến hành khách hốt hoảng - Ảnh 2
Những hình ảnh trên điện thoại của tài xế khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt - Ảnh: Shanghaiist

Sự việc sau khi được chia sẻ lên các phương tiện truyền thông đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Rất nhiều người bức xúc trước hành vi này của người tài xế.

“Coi thường tính mạng hành khách đến thế là cùng. May mà trên xe không có trẻ em, nếu bọn trẻ mà nhìn thấy những hình ảnh này thì hỏng cả một thế hệ”, M.N bình luận.

“Vợ chồng anh này làm vậy là đúng rồi, chứ để anh ta xem nhiều, có khi lại có hành vi bậy bạ với khách. Hy vọng anh ta sẽ bị công ty xử lý để những người khách khác không gặp phải trường hợp như vậy”, N.A ý kiến.

Tài xế taxi thản nhiên xem phim nóng khi lái xe khiến hành khách hốt hoảng - Ảnh 3
Sau khi vợ chồng anh Hu phàn nàn, tài xế đã tắt điện thoại đi - Ảnh: Shanghaiist

Trường hợp tài xế xem phim khi lái xe không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn xảy ra ở Việt Nam. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe khách mở điện thoại xem World Cup khi chạy xe giữa khuya. Lo lắng cho tính mạng của hàng chục người trên xe, một hành khách đã quay clip lại đăng lên mạng xã hội để cảnh báo và hy vọng nhà xe sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.

 

Hoảng hồn tài xế xe khách vừa lái xe vừa xem phim người lớn

Hoảng hồn tài xế xe khách vừa lái xe vừa xem phim người lớn

Mặc dù có nhiều hành khách trên xe nhưng người tài xế vẫn vô tư vừa xem phim người lớn vừa lái xe.

Xem thêm
Từ khóa:   clip sốc clip gây bão mạng tài xế xem phim người lớn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích