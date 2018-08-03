Tài xế taxi thản nhiên xem phim nóng khi lái xe khiến hành khách hốt hoảng

Nhìn thấy tài xế taxi xem phim nóng trên xe, cặp vợ chồng hốt hoảng quay clip đăng lên mạng xã hội để cảnh báo.

Theo thông tin từ Shanghaiist, vợ chồng người đàn ông họ Hu lên một chiếc taxi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) thì hoảng hồn nhìn thấy tài xế đang xem clip nóng bằng điện thoại ngay cạnh tay lái. Điều này khiến anh cảm thấy sốc và vô cùng xấu hổ nên quyết định quay lại clip. Sau đó, anh nói chuyện với tài xế, yêu cầu anh ta tắt điện thoại. Người tài xế nhanh chóng làm theo yêu cầu của hành khách.

Vợ chồng anh Hu vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy tài tế vừa lái xe vừa xem clip nóng - Ảnh: Shanghaiist Sau khi xuống xe, anh Hu đã nộp đơn khiếu nại vì sợ người tài xế này sẽ làm mất hình tượng của tỉnh Quý Châu nếu vừa chở khách nước ngoài vừa xem phim khiêu dâm. Bên cạnh đó, anh cũng đăng đoạn clip này lên mạng xã hội để cảnh báo. Những hình ảnh trên điện thoại của tài xế khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt - Ảnh: Shanghaiist Sự việc sau khi được chia sẻ lên các phương tiện truyền thông đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Rất nhiều người bức xúc trước hành vi này của người tài xế.

“Coi thường tính mạng hành khách đến thế là cùng. May mà trên xe không có trẻ em, nếu bọn trẻ mà nhìn thấy những hình ảnh này thì hỏng cả một thế hệ”, M.N bình luận. “Vợ chồng anh này làm vậy là đúng rồi, chứ để anh ta xem nhiều, có khi lại có hành vi bậy bạ với khách. Hy vọng anh ta sẽ bị công ty xử lý để những người khách khác không gặp phải trường hợp như vậy”, N.A ý kiến. Sau khi vợ chồng anh Hu phàn nàn, tài xế đã tắt điện thoại đi - Ảnh: Shanghaiist Trường hợp tài xế xem phim khi lái xe không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn xảy ra ở Việt Nam. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe khách mở điện thoại xem World Cup khi chạy xe giữa khuya. Lo lắng cho tính mạng của hàng chục người trên xe, một hành khách đã quay clip lại đăng lên mạng xã hội để cảnh báo và hy vọng nhà xe sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.

Hoảng hồn tài xế xe khách vừa lái xe vừa xem phim người lớn Mặc dù có nhiều hành khách trên xe nhưng người tài xế vẫn vô tư vừa xem phim người lớn vừa lái xe.

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