Sốc: Bác sĩ 'thất kinh' vì thứ 'khổng lồ' được lôi ra từ bụng con trăn 'háu ăn' nhất thiên hạ

Thế giới 26/07/2021 07:37

Trăn vốn là loài động vật ăn tạp và nổi tiếng bởi sự tham ăn của mình. Mới đây, một chú trăn đã được chủ nhân đưa tới bác sĩ vì nuốt phải một thứ 'khó đỡ' khi đói bụng.

Đưa tin từ trang Iflscience, sự việc trên được ghi nhận tại Sydney, Australia. Cụ thể, chú trăn này đã nhập viện trong tình trạng bị "khó tiêu" nghiêm trọng và gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì độ nghiêm trọng của sự việc, bệnh viện thú y Small Animal Specialist (SASH) đã phải huy động một nhóm đông các bác sĩ và hộ lý tham gia.

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Các bác sĩ phải dùng kẹp để kéo chiếc khăn tắm ra khỏi miệng con trăn - Ảnh: Cắt từ clip

Để xác định lý do của sự việc này nhầm cứu con trăn nhanh nhất, con trăn nặng 5kg và dài 3m này đã được gây mê và chụp X-quang. Sau, khi chụp X-quang, một kết quả khá bất ngờ đã xuất hiện, thì ra con trăn này đã nuốt phải một chiếc khăn tắm khá to.

Sau khi xác định được vị trí của chiếc khăn là nằm cách miệng con trăn khoảng 1 mét, các bác sĩ đã hội ý để tìm cách lấy chiếc khăn ra khỏi con trăn một cách an toàn và nhanh chóng nhất. Cuối cùng, để thuận lợi hoàn thành, đội ngũ y tế đã quyết định dùng một chiếc kẹp cố định và một cây gậy dài để kéo chiếc khăn kia ra ngoài.

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Giây phút chiếc khăn được lấy hoàn toàn ra khỏi miệng con trăn - Ảnh: Cắt từ clip

Khi chiếc khăn được kéo từ từ ra ngoài để không làm tổn thương đến nội tạng của con trăn, những người xung quanh đã khá sốc vì kích cỡ thật sự của chiếc khăn đó. Nhìn hình ảnh được chia sẻ cũng đủ hiểu con trăn đã phải chịu đau đớn như thế nào trong suốt thời gian nó nuốt phải.

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Kích cỡ của chiếc khăn tắm mà con trăn đã nuốt phải - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, ngay sau đó con trăn đã được xuất viện về nhà. Người chủ cũng đã phản hồi với SASH rằng sức khỏe con trăn đã ổn định trở lại và quay lại tình trạng "đói một cách bình thường".

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Từ khóa:   sự việc hy hữu con trăn tham ăn bác sĩ thú y

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